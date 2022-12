शिवपुरी। जिले के खोड़ में एक स्टॉफ नर्स द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. स्टॉफ नर्स अपने सरकारी क्वार्टर में पलंग पर बेहोशी की हालत में मिली. पास ही नींद की गोलियों के पत्ते पड़े हुए मिले हैं.स्टॉफ नर्स को तुरंत खोड़ गांव में स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन कुछ देर बाद ही नर्स की मौत हो गई.सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजकर जांच शुरू कर दी है. (Staff nurse died in hospital during treatment)

नर्स के कमरे में मिली नींद की गोलियांः जानकारी के अनुसार खोड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ स्टॉफ नर्स सुश्री तन्वी दबंडे उम्र 28 वर्ष निवासी बैतूल, खोड़ में अपने सरकारी क्वार्टर में रहती है. दोपहर लगभग 3 बजे स्वास्थ्य केंद्र का कर्मचारी सुमंत सैन तन्वी को ड्यूटी पर बुलाने पहुंचा बहुत देर तक दरवाजा खटखटता रहा लेकिन दरवाजा नहीं खुला. जिसके बाद उसने पड़ोसियों को बुलाया और दरवाजा खोलने का प्रयास किया.पड़ोसियों ने दरवाजे को झटका दिया तो दरवाजा खुल गया. अंदर जाकर देखा तो तन्वी पलंग पर बेहोश पड़ी थी. उसकी सांसे चल रही थी. तन्वी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई. मौके पर पुलिस ने जब कमरे की तलाशी ली तो कमरे में पलंग के पास में नींद की गोलियों के खाली पत्ते मिले है. अनुमान लगाया जा रहा है कि तन्वी ने अधिक मात्रा में नीद की गोलियां खा ली, जिससे उसकी मौत हो गई. (Sleeping pills found in nurse room)

4 दिन से अकेले ड्यूटी पर थी स्टाफ नर्सः बताया जा रहा है कि तन्वी दबंडे पिछले 16 दिसबंर से लगातार अपनी सेवाएं दे रही थी. खोड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चार नर्स पदस्थ है. जिसमें 3 संविदा कर्मी है. इस समय प्रदेश में चल रही संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल होने के कारण तीनों नर्स हड़ताल पर है. इस कारण यह नर्स लगातार ड्यूटी कर रही थी. खोड़ पुलिस चौकी प्रभारी अंशुल गुप्ता ने बताया कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला लग रहा है.स्टाफ नर्स के परिजनों को बैतूल सूचना दे दी है. बुधवार की सुबह स्टॉफ नर्स का पोस्टमार्टम कराया जाएगा.मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. जिस कारण आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है. पुलिस ने केस दर्जकर जांच शुरू कर दी है. (Staff nurse was on duty alone for 4 days)