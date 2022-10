शिवपुरी। जिले के कोलारस क्षेत्र के रहने वाले लगभाग 30 लोगों को एक ठग ने अपना शिकार बना लिया. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन दिलाने के नाम पर ठगी की इन घटनाओं से लोग सकते में हैं. इसकी शिकायत कोलारस थाने में दर्ज कराई गई है. शिकायतकर्ता पवन का कहना था कि वह एसपी ऑफिस शिकायत करने पहुंचा था. जहां रास्ते में उसे वही ठग मिल गया. ठग को वह अपने वाहन में बैठाकर अपने कोलारस स्थित घर ले आया. जहां से ठग कन्हैयालाल ने अपने परिजनों से बात की थी. इसके बाद ठग के परिजनों ने उसके अपरहण की झूठी शिकायत सिटी कोतवाली में दर्ज करा दी. (Crime news fraud against woman) (shivpuri thirty women became victims of fraud)

पीएम मुद्रा लोन के नाम पर तीस महिलाओं के साथ धोखाधड़ी

ऐसे बनाया लोगों को अपना शिकारः कोलारस नगर के रहने वाले पवन जोशी पुत्र हरी बाबू जोशी ने बताया कि वह आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में कार्य करता है. आज से करीब ढाई साल पहले उसकी मुलाकात डेहरवारा के रहने वाला कन्हैया लाल सोनी पुत्र सुवालाल सोनी से हुई थी. कन्हैयालाल ने उसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 0% ब्याज और 30 से 35% सब्सिडी वाले लोन की योजना समझाई थी. कन्हैयालाल ने बताया था किसी योजना के तहत 2 से 5 लाख तक का लोन स्वीकृत हो सकता है. और यह लोन 2 माह के भीतर हितग्राही को दे दिया जाता है. कन्हैयालाल ने बताया था यह लोन प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत दिया जाता है. (shivpuri four lakh rupees were grabbed)

दो फाइलों के लिए 20 हजार रुपयेः पवन जोशी ने बताया कि वह इस लोन की अधिक जानकारी और पड़ताल करने शिवपुरी कन्हैयालाल के ऑफिस पर पहुंचा तो उसे वहां पूरी लोन की प्रक्रिया समझाई गई. इसके बाद उसने अपनी और अपने साले रवि जोशी की फाइल कन्हैया लाल के सुपुर्द कर दी. इसके एवज में कन्हैयालाल ने दो फाइलों के 20 हजार रुपए फाइल फीस के नाम पर ले लिए थे. कुछ दिन गुजर जाने के बाद जब उसने कन्हैयालाल से फोन पर बात की तो कन्हैयालाल ने कहा था कि कोलारस क्षेत्र से करीबन 30 से 35 फाइल हो जाएगी तब जाकर कहीं लोन स्वीकृत हो पाएगा. इसके अतिरिक्त कन्हैयालाल ने उसे झांसे में लेते हुए कह दिया था कि अगर तुम 30 से 35 लोगों की लोन की फाइल तैयार कर लो जिससे सही समय पर सभी का एक साथ लोन स्वीकृत करा दिया जाएगा. (shivpuri know how the fraud was done) (Crime news fraud against woman)

ठग के परिजनों ने करा दी अपरहण की शिकायतः पवन जोशी ने बताया कि बीते रोज ठग की शिकायत करने पुलिस अधीक्षक कार्यालय गया हुआ था. वह शिकायती आवेदन देने के बाद वापस कोलारस की ओर लौट रहा था. रास्ते में झांसी चौराहे पर उसे कन्हैया लाल सोनी अचानक से मिल गया था. जिसे अपने वाहन में बैठाकर वह कोलारस अपने घर लेकर पहुंचा था. इसके बाद कन्हैया लाल सोनी के परिजनों को जैसे ही इस बात का पता लगा तो कन्हैयालाल के परिजनों ने सिटी कोतवाली थाने में पहुंचकर कन्हैयालाल के अपहरण की शिकायत दर्ज करा दी. अपहरण की शिकायत सुनकर हरकत में आई पुलिस ने कन्हैयालाल के मोबाइल को सर्विलेंस पर डाला उसकी लोकेशन कोलारस में ट्रेस हुई. शिवपुरी पुलिस ने जब कोलारस थाना पुलिस से संपर्क किया तो पता लगा कन्हैयालाल सोनी कोलारस में है. इसके बाद कोलारस थाना पुलिस ने कन्हैयालाल सोनी को कोतवाली थाना पुलिस के हवाले कर दिया. सिटी कोतवाली थाना प्रभारी सुनील खैमारिया का कहना है कि दोनों पक्षों की ओर से शिकायत के आवेदन ले लिए गए हैं. अगर दोनों के बीच लेनदेन का निपटारा नहीं हुआ तो मामला दर्ज कर कार्यवाही को आगे बढ़ा दिया जाएगा. (Crime news fraud against woman) (shivpuri prime minister mudra loan fraud)