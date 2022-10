शिवपुरी। जिले के तेंदुआ थाना क्षेत्र के कार्या गांव में नाती और उसके दादा की कुएं में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. नाती-दादा को तलाश रहे परिजनों को दोनों के शव कुंए में डूबे हुए मिले. दोनों को कोलारस के स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया. जहां डॉक्टर ने बच्चे सहित बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया. तेंदुआ थाना पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है. shivpuri news, grandfather and grandson die by drowning in well, shivpuri child died drowning in well



नाती को डूबता देख कुंए में दादा ने लगाई छलांग: जानकारी के अनुसार कार्या गांव में रहने वाले 50 वर्षीय सिद्धार्थ अपने परिवार के साथ खेत पर रहता था. वृद्ध के साथ उसका बेटा आंनद और परिवार भी रहता था. इसी खेत पर एक कच्चा कुंआ भी था. जिसमें वृद्ध का 5 वर्षीय नाती शिवम अक्सर नहाने जाता था. बुधवार को शिवम अपने दादा सिद्धार्थ के साथ कुंए पर नहाने गया हुआ था. इसी दौरान शिवम का पैर फिसल गया और वह कुएं में जा गिरा. नाती को कुंए में गिरता देख दादा ने छलांग लगा दी. इस हादसे में दोनों की कुंए में डूब जाने से मौत हो गई.



कुंए के किनारे रखे मिले कपड़े, बेटा बोला नहीं आता था पिता को तैरना: पिता सिद्धार्थ और बेटे शिवम का पोस्टमार्टम हाउस पर शव लेने पहुंचे आंनद ने बताया जिस समय यह हादसा घटित हुआ, उस समय वह मोबाइल को चार्ज करने की लिए पास के खेत पर गया हुआ था. जब वह वापस लौटा तो पिता और उसका बेटा उसे घर पर नहीं मिले. जब उसने पत्नी से पूछा तो बताया कि शिवम अपने दादा के साथ कुंए पर नहाने गया है. आनंद ने बताया जब काफी देर तक उसका बेटा शिवम और पिता वापस नहीं लौटे तो वह तलाशते हुए कुंए पर पहुंचा. जहां दोनों के कपड़े रखे हुए थे. काफी तलाश की लेकिन दोनों नहीं मिले.

दादा और नाती की कुएं में डूबने से मौत

Shahdol Child Death: गड्ढे में गिरा मासूम, पानी में डूबने से मौके पर ही मौत

आनंद ने बताया कि कुंए का पानी हिल रहा था, जिससे उसे शक हुआ तो उसने चीख-पुकार मचा दी. मौके पर पहुंचे अन्य ग्रामीणों ने कुंए में उतरकर तलाश किया तो कुए में डूबे उसके पिता सिद्धार्थ को बाहर निकाला. जिसके बाद उसके बेटे शिवम का शव भी कुंए से निकाल लिया गया. आनंद ने बताया कि उसके पिता सिद्धार्थ को तैरना नहीं आता था. यही वजह रही होगी कि जब उसका बेटा कुंए में गिरा होगा तो उसे बचाने उसके पिता सिद्धार्थ ने कुंए में छलांग लगा दी होगी. (shivpuri news) (grandfather and grandson die by drowning in well) (shivpuri child died drowning in well) (grandfather not know how to swim)