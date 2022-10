शिवपुरी। जिले के कोलारस जनपद में हाल ही में लगभग डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से बनी गौशाला का शुभारंभ धर्मपुरा में किया गया था. एक हजार की क्षमता वाली इस आदर्श गौशाला में अब तक 970 गौवंश को प्रवेश दिलाया जा चुका है. ये गौवंश सड़क किनारे आवारा मवेशियों की तरह घूमते थे और वाहनों की चपेट में आ जाने से हादसे का शिकार हो जाते थे. इन सभी गौवंशों को अब कोलारस और बदरवास क्षेत्र के हाईवे से लाकर इसी गौशाला में रखा गया है. यहां इनकी गौसेवकों द्वारा सेवा की जा रही है.(Shivpuri Farmer Donated 25 Bighas Of Fodder) (Shivpuri Adarsh Gaushala Dharmapura)

किसान ने गौशाला के लिए दान किया 25 बीघा का चारा

विधायक ने जारी किया मोबाइल नंबर: आदर्श गौशाला धर्मपुरा के सेवादार बने कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने गौशाला के लोकार्पण के दिन (MLA Virendra Raghuvanshi Last Month Cowshed Launched) भरे मंच से कहा था कि, इस गौशाला में गौवंश को एक भी दिन भूखा नहीं रहने दिया जाएगा. गौशाला में चारे की उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने एक मोबाइल नंबर 9589018244 भी जारी किया है. इस नंबर पर चारा दान करने वाले दान दाता किसान संपर्क कर सकते है.

केंद्रीय मंत्री ने किया गौशाला का शुभारंभ, गायों की सेवा दिलाया संकल्प

किसानों से विधायक की अपील: विधायक ने किसानों से यह भी अपील की है कि, अगर कोई किसान चारा दान करना चाहता है और वह चाहता है कि उसके खेत मे पड़ा चारा गौशाला प्रबंधन ही उठवाए, इसका प्रबंध उनके द्वारा किया गया है. विधायक की मानें तो किसानों को सिर्फ जारी किए गए इस नंबर पर संपर्क कर चारा दान के लिए बताना होगा. इसके बाद गौशाला प्रबंधन चारे किसान द्वारा बताए गए जगह से प्रबंध कर लेगा.