शिवपुरी। बेरोजगारी के इस दौर में नौकरी के अवसर प्रदान करने के नाम पर लोग बेरोजगारों को ठगी का शिकार बना रहें हैं. ताजा मामला फिजिकल थाना क्षेत्र से सामने आया है. जहां फिजिकल रोड की रहने वाली एक युवती सहित दो युवकों से नौकरी दिलाने के नाम से पैसे ऐंठ लिए गए. जब महीनों गुजरने बाद तीनों की न ही नौकरी लगी और न ही पैसे वापिस मिल सके, तब तीनों ने मिलकर इसकी एक शिकायत एसपी से की.(Money cheated on getting job in bhopal) (victims complained to SP)

ऐसे दिया ठगी को अंजामः फिजिकल क्षेत्र की रहने वाली पूजा रजक ने बताया कि भोपाल के रहने वाले संतोष अस्थाना से 1 वर्ष पहले भोपाल नगर निगम में नौकरी लगवाने की बात हुई थी. नौकरी की डील दो लाख रुपए में फिक्स हो गई थी. संतोष ने तीस हजार रुपए एडवांस देने की बात कही थी. बीस हजार रुपए संतोष अस्थाना के खाते में डलवा दिए थे. इसके बाद 10 हजार रुपए संतोष का भाई मनोज घर से नकद ले गया था. 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी भोपाल नगर निगम में नौकरी नहीं लगी. इसके बाद संतोष से बात की गई तो वह टालमटोल करने लगा. उसके बाद संतोष ने फोन रिसीव करना ही बंद कर दिया. इसके बाद पूजा को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का आभास हुआ. फिर उसने जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. (This is how the fraud was executed)

दो बेरोजगार युवकों से भी ऐंठे पैसेः पूजा रजक ने बताया कि संतोष अस्थाना ने फिजिकल के ही रहने वाले सुनील जाटव और महेंद्र कुशवाह के साथ भी नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की है. मनोज ने सुनील जाटव से 40 हजार रुपए और महेंद्र कुशवाह से 35 हजार रुपए लिए परंतु उन्हें भी नौकरी नहीं दिलवाई है. इस मामले में संतोष अस्थाना का कहना है कि उक्त तीनों से उसका कोई पैसों कोई लेन-देन नहीं हुआ है. रूप सिंह नाम का एक व्यक्ति उससे मिलने आया था. उसी ने इन लोगों से पैसे लिए हैं. मेरे खाते में जो पैसे डाले गए हैं, वह पैसे नकद वापस ले लिए है. (Money was also taken from 2 unemployed youths)