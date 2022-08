शिवपुरी। कोलारस में सिंध और गुंजारी नदी के बीच एक टापू पर दो युवक फंस गए. जिसके बाद उनका रेस्क्यू किया गया. राखी बंधवा कर वापिस अपने गांव लौट रहे थे, तभी दोनों युवक उस टापू के बीच फंस गए. युवक करीब छह घंटे तक टापू पर फंसे रहे. उक्त दोनों युवकों को छह घंटे बाद रात करीब साढ़े नौ बजे रेस्क्यू कर टापू से निकाला गया. एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू आपरेशन को अंजाम दिया. Shivpuri Flood Rescue, Shivpuri Rescued Two Youth Trapped on Island, Island of MP

शिवपुरी में टापू पर फंसे दो युवकों को बचाया

दो युवक टापू पर फंसे: काेलारस नायब तहसीलदार दिलीप द्विवेदी के अनुसार उन्हें शाम करीब छह बजे रेशम घाट के आसपास के ग्रामीणों ने सूचना दी कि गुंजारी और सिंध नदी के बीच टापू पर कुछ लोग पानी के बीच फंसे हुए हैं. इस सूचना के आधार पर उन्होंने एसडीआरएफ की टीम को मामले की जानकारी दी. टीम करीब एक घंटे बाद मौके पर पहुंची. नदी में तेज बहाब और अंधेरे के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना काफी मुश्किल हुआ था. इसके बाबजूद रेस्क्यू टीम के सदस्य किसी तरह टार्च के उजाले में उफनती नदी के बीच अपनी मोटर बोट लेकर गए और टापू तक पहुंचे. उन्होंने वहां फंसे दो युवकों को निकाल लिया और साढ़े नौ बजे के लगभग बाहर आए. Shivpuri Rescued Two Youth Trapped on Island, Island of MP

