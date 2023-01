लालचियों ने बहू से मांगे 5 लाख

शिवपुरी। जिले के कोलारस कस्बे के रहने वाले दहेज के लालची ससुरालियों ने अपनी बहू को शादी के एक साल होने से पहले ही ससुराल से मारपीट कर भगा दिया(in laws beat up woman for dowry in shivpuri). पीड़ित विवाहिता ने इसकी शिकायत पोहरी थाना में दर्ज कराई थी. सोमवार को पोहरी थाना पुलिस ने विवाहिता की शिकायत पर ससुरालियों के खिलाफ दहेज एक्ट सहित मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है.

शादी के दो माह बाद ही मांगने लगे थे पैसे: पोहरी थाना क्षेत्र की सोनिपुरा की रहने वाली विवाहिता आरती जैन ने बताया कि उसकी शादी कोलारस कस्बे के रहने वाले अतुल जैन के साथ 10 फरवरी 2022 को जैन धर्म के रीति रिवाज के अनुसार हुई थी. शादी को 2 माह ही गुजरे थे कि उसका पति पैसों की मांग करने लगा था. पति का कहना था कि आर्थिक तंगी बताकर वह अपने पिता व भाई से पांच लाख रुपए मांग ले. महिला ने कहा कि मैंने पति से कहा था कि मायके वाले पहले ही शादी के कर्जे में डूबे हुए हैं. उनके पास फिलहाल देने को पैसे नहीं है. इसी बात को लेकर पहले पति अतुल जैन ने मेरे साथ मारपीट कर दी(husband and in laws beat up woman for dowry), जब इसकी शिकायत मैंने ससुर सहित देवर से की तो उनके द्वारा भी मायके से पैसे लाने की बात कही गई. इसी दौरान देवर ने जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि अगर पैसों की व्यवस्था नहीं की तो वह उसे जान से मार देंगे. पूरा घटनाक्रम महिला ने अपने पिता व भाई को बताया, इसके बाद महिला भाई संतोष के साथ कोलारस ससुराल से मायके पोहरी वापस आ गई. इसके बावजूद उसका पति लेने नहीं आया, कई बार फोन पर भी बात करना चाही, लेकिन फोन पर भी कोई बात नहीं की.

पुलिस ने कराया राजीनामा, फिर भी की गई मारपीट: आरती जैन ने बताया कि उसने 2 जनवरी को पोहरी थाना प्रभारी से पति और ससुरालियों से मामला निपटाने की गुजारिश की थी. पुलिस ने दोनों के बीच मामला सुलझा भी दिया था, लेकिन पति ने घर आकर उसके साथ जमकर मारपीट की और वापस अपने घर कोलारस चला गया. 5 नवंबर को फिर उसने पति से फोन पर बात की, लेकिन पति पैसों की बात को लेकर अड़ा हुआ था. पति का कहना था कि जब तक वह पांच लाख रुपए लेकर नहीं आएगी, तब तक वह उसे अपने घर में जगह नहीं देगा. इसी के चलते ससुरालियों पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है. पोहरी थाना प्रभारी बलविंदर ढिल्लन का कहना है कि पीड़िता की शिकायत पर ससुरालियों पर दहेज एक्ट सहित मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है.