शिवपुरी। जिले के खनियांधाना क्षेत्र में एक 35 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. महिला पेशे से स्टेज डांसर है. जो अपने पति के साथ गांव में आयोजित कार्यक्रमों में स्टेज पर परफॉर्म करती है.पीड़ित महिला ने घटना की रिपोर्ट अपने पति के साथ पुलिस थाने पहुंचकर दर्ज कराई है. जिस पर खनियांधाना पुलिस ने महिला के बयानों के आधार पर 2 लोगों के विरुद्ध गैंगरेप की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.(stage dancer gang rape) (Police started investigation)

जंगल में ले जाकर किया दुष्कर्म: मिली जानकारी के अनुसार खनियांधाना थाना क्षेत्र की रहने वाली स्टेज डांसर महिला बीती रात अपने पति के साथ बाइक से एक गांव में आयोजित कार्यक्रम में परफॉर्म करने जा रही थी. पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि अभी वह खनियांधाना से निकलकर कुछ ही दूर पहुंचे थे कि तभी जेरा घाटी पर 2 लोगों ने उनकी बाइक को रोक लिया. जिसके बाद दोनों लोगों ने उसके पति से मारपीट कर उसकी बाइक को छीन लिया. इसके बाद उसे जबरदस्ती जंगल में अपने साथ ले गए. जहां दोनों आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर डरा धमका कर बारी-बारी से दुष्कर्म किया. (Raped by taking her to forest) (Stage dancer gang rape)

Indore Crime News : इंदौर में नाबालिग को फ्लैट में ले जाकर गैंगरेप, दोनों आरोपियों की तलाश में पुलिस

गैंगरेप की धाराओं में पुलिस ने केस दर्ज कियाः घटना के बाद महिला किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूट कर आई. इसके बाद उसने पति को अपने साथ हुई हैवानियत की जानकारी दी. इसके बाद वह दोनों खनियांधाना पुलिस थाने पहुंचे. वहां महिला ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई है. गैंगरेप का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है. घटना के संबंध में जानकारी देते हुए खनियांधाना थाना के सब इंस्पेक्टर केपी शर्मा ने बताया कि पीड़ित महिला की रिपोर्ट पर से 2 नामजद आरोपियों के विरुद्ध गैंगरेप सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है. जल्दी इस मामले में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी. (Police registered a case sections of gangrape)