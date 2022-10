शिवपुरी। जिले के बैराड थाना क्षेत्र के मारौरा खालसा गांव में एक घर में दीपावली की खुशियां मातम में बदल गई. यहां घरेलू विवाद के चलते एक महिला को उसी के जेठ और ​जेठानी ने जबरन जहर पिला दिया, जिससे महिला की हालात बिगड़ गई. परिजनों ने महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने महिला के मरणासन्न बयान लेकर इस मामले में जेठ और जेठानी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जेठ और जेठानी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

घरेलू विवाद में गई महिला की जान

बच्चों को लेकर देवरानी जेठानी में हुआ था विवाद: जानकारी के अनुसार प्रीति धाकड ​पत्नि पवन धाकड (उम्र 21 वर्ष) निवासी मारौरा खालसा का अपनी ​जेठानी सीमा से बच्चों को लेकर विवाद हो गया था. यह विवाद इतना बढ़ गया कि जेठानी सीमा धाकड़ और जेठ रवि धाकड़ ने बहू प्रीति को जबरन कीटनाशक पिला दिया. इलाज के दौरान अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया.

दोनों परिवारों के 4 बच्चे हुए बेसहारा: एक ओर जहां प्रीति धाकड़ की मौत हो जाने के कारण उसकी ढाई साल की बच्ची बेसहारा हो गई, वहीं दूसरी ओर हत्या के आरोपी दंपति के जेल चले जाने के कारण उनकी दो मासूम बेटियां और एक 5 साल का बेटा बेसहारा हो गया है.

आरोपी दंपत्ति को भेजा जेल: घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बैराड़ थाना प्रभारी नवीन यादव ने बताया कि मृतिका के पिता ने पुलिस को बेटी के जहर पी लेने की सूचना दी थी. जिसके बाद पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर चिकित्सक की मौजूदगी में महिला के बयान लिए, महिला ने बताया कि उसके जेठ ने उसके हाथ पकड़ लिया और उसकी जेठानी ने उसे जबरदस्ती कीटनाशक पिला दिया. जिसके बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया था. इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद मामले में 302 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

