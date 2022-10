शिवपुरी। जिले में आपराधिक वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं. बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है. ऐसा ही एक मामला कोलारस से सामने आया है. जेल कॉलोनी में रहने वाले एक युवक के साथ घर में घुसकर तीन लोगों ने मारपीट कर दी. एक आरोपी ने अपने दांतों से युवक का कान काटकर अलग कर दिया. युवक को गंभीर अवस्था में शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना पर पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई. पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरु कर दी है.

युवक की पत्नी के साथ भी की झूमाझटकी: जानकारी के अनुसार, कोलारस थाना क्षेत्र की जेल कॉलोनी के रहने वाले आसीन, फिरोज, असलम का विवाद कॉलोनी के ही रहने वाले भगवान सिंह कोली के साथ चला आ रहा था. भगवान सिंह कोहली की पत्नी सीमा कोहली ने बताया कि जब वह अपने घर पर खाना बनाने की तैयारी कर रही थी तभी आसीन फिरोज और असलम शराब के नशे में धुत होकर उसके घर के दरवाजे पर लाते मारने लगे, तीनों उसके पति भगवान सिंह कोली को बुला रहे थे, लेकिन उस वक्त उसका पति घर पर नहीं था. इसी दौरान तीनों ने मिलकर महिला के साथ झूमाझटकी कर दी, महिला ने फोन कर अपने पति को बुलाया.

कान लेकर अस्पताल में घूमते रहे परिजन: जब उसका पति घर पहुंचा तो तीनों ने मिलकर उसके पति के साथ मारपीट कर दी, इसी दौरान आसीन ने अपने दांतों से भगवान सिंह कोली का कान काटकर अलग कर दिया. उसे गंभीर अवस्था में कोलारस के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से उपचार के लिए शिवपुरी के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया. बताया जा रहा है कि इस दौरान मरीज के परिजन कान को हाथ में लेकर अस्पताल में घूमते रहे. कोलारस थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

