शिवपुरी। जिले के दो थाना क्षेत्र में हुए अलग-अलग सड़क हादसों में 10 वर्षीय मासूम बालिका सहित दो लोगों की मौत हो गई है. वहीं हादसे में घायल एक युवक की हालत नाज़ुक बनी हुई है.घायल युवक का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है. पहली घटना जिले के बामौरकलाँ क्षेत्र की है जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ट्रैक्टर के नीचे दबने से एक 10 वर्षीय मासूम बालिका की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. दूसरी घटना सोमवार की सुबह शिवपुरी-श्योपुर हाईवे पर पोहरी नगर परिषद के कचरा डंपिंग ग्राउंड के सामने हुई. जहां तेज रफ्तार डंपर ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी जिससे बाइक चालक एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. बाइक सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है.पुलिस की अलग-अलग टीमें मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई हैं. (shivpuri due to negligence girl crushed to death) (shivpuri accident due to negligence)

चाचा की लापरवाही से हुआ हादसाः शिवपुरी जिले बामौरकलां थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर पलटने से उसकी चपेट में आने से रामदेवी पुत्री राजेश अहिरवार उम्र 10 वर्ष की मौके पर मौत हो गई. बताया जा रहा है कि खेत से घर लौटते वक्त मृतिका का चाचा नीलम अहिरवार लापरवाही से ट्रैक्टर चला रहा था. बालिका ट्रैक्टर पर बैठी थी. बालिका के पैर से ट्रैक्टर का लिफ्ट बाला बटन दब गया और लिफ्ट उठ गई. बामौरकलां रोड पर स्थित सिलावन मंदिर के पास ट्रैक्टर पलट गया और बालिका की ट्रैक्टर के नीचे दब गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने बालिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर चालक के विरुद्ध लापरवाही से वाहन चलाने का केस दर्ज कर लिया है. (girl was crushed to death under tractor trolley) (shivpuri two death in two accident)

डंपर की टक्कर से बाइक चालक की मौतः दूसरी घटना शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुरी-श्योपुर हाईवे पर हुई. यहां पोहरी नगर परिषद के कचरा डंपिंग ग्राउंड के सामने सोमवार की सुबह तेज रफ्तार डंपर का कहर देखने को मिला. एक तेज रफ्तार डंपर ने 2 युवकों की बाइक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बाइक चला रहे युवक सोनी मोंगिया उम्र 38 वर्ष निवासी मड़खेड़ा की मौके पर ही मौत हो गई. बाइक पर पीछे बैठा युवक अजय आदिवासी उम्र 35 वर्ष निवासी धोवनी गंभीर रूप से घायल हो गया है. बाइक सवार युवकों को टक्कर मारने के बाद डंपर मौके से फरार हो गया. सड़क से गुजर रहे वाहन चालकों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी.पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे में घायल युवक को पोहरी अस्पताल में भर्ती कराया. हादसे में मृत युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. (another accident dumper blew up bike rider) (shivpuri two death in two accident) (shivpuri accident due to negligence)