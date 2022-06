शिवपुरी। मध्यप्रदेश के शिवपुरी में पानी की तलाश में गांव में घुसे जंगली भालू ने ग्रामीणों पर हमला बोल दिया. भालू के हमले में महिला, और बच्चों सहित करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं 70 वर्षीय बुजुर्ग की हालत गंभीर बनी हुई है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. उन्होंने ग्रामीणों से जंगल ना जाने की अपील की है.

जंगली भालू ने किया ग्रामीणों पर हमला

जंगल से लगा हुआ है गांव: घटना शिवपुरी जिले की बैराड़ तहसील के ग्राम गाजीगढ़ की आदिवासी बस्ती की है, यह गांव जंगल से लगा हुआ है. मंगलवार की सुबह करीब 7 बजे जंगली भालू पानी की तलाश में गांव में दाखिल हो गया. भालू ने पानी भर रहे ग्रामीणों पर पीछे से अचानक हमला कर दिया. भालू ने बद्री पुत्र गंजू आदिवासी, राकेश, शगुन शर्मा, सपना, विजय पुत्र मुन्ना लाल धानुक को काट लिया. बता दें कि इस घटना से पहले भालू ने पिपलोदा गांव में शौच के लिए गए प्रहलाद पुत्र लोहरी एवं सपना खंगार को काट कर घायल कर दिया था.

गर्मी के मौसम के कारण संभवतः भालू पिपलोदा तालाब में पानी पीने आया होगा. इधर के जंगलों में भालू कभी नहीं देखा गया, वह सब रेंज बैराड़ उत्तर से लगी कूनो सेंचुरी से आया होगा. उसने कई ग्रामीणों पर हमला कर घायल कर दिया.

-अशोक कुमार शर्मा, डिप्टी रेंजर वन विभाग

