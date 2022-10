शिवपुरी। पीड़ित पिता का कहना है उसकी बेटी को खिन्नु नाम के लड़के ने जादूगर द्वारा दी गई दवाई को खिला दिया था. इसके बाद उसकी बेटी खिन्नु के कब्जे में आ गई थी. इसके बाद उसकी बेटी को 3 जुलाई को खिन्नु अपने साथ भगा कर ले गया था. परंतु जब उसने दूसरे जादूगर की मदद से अपनी बेटी पर किए हुए जादू को हटवाया तो बेटी 5 जुलाई को घर वापस आ गई. 29 जुलाई को एक बार फिर खिन्नु ने अपने साथियों के साथ बोलेरो वाहन में सवार होकर उसके खेत पर पहुंचा था उस समय उसकी बेटी भैंसों को चारा डाल रही थी. इसी दौरान खिन्नु और उसके साथियों ने उसकी बेटी को बोलेरो वाहन में पटक लिया था और उसे अपरहण कर ले जाने लगे.

दूसरी बार अपहरण की कोशिश : बेटी की चीख-पुकार सुनकर जब से बचाया गया तो खिन्नु व उसके साथियों द्वारा उसके व उसकी पत्नी के साथ मारपीट करते हुए उसके बेटी को खेत में ही पटक कर भाग गए. बेटी ने बताया था कि गाड़ी में वह लोग बात कर रहे थे कि खिन्नु ने गया नाम के युवक से 70 हजार रुपए में सौदा कर लिया है. इसकी शिकायत उसकी बेटी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर दर्ज कराई थी परंतु आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद आरोपी घर आकर धमकी दे रहे हैं.

अपनी जान को खतरा बताया : पीड़ित पिता ने बताया कि उसे गांव से बाहर निकल जाने को मजबूर कर रहे हैं. इसके साथ ही उसकी बेटी को भी खतरा बना हुआ है. इस मामले में बामोर कला थाना प्रभारी पुनीत बाजपेयी का कहना है कि 3 जुलाई को नवविवाहिता घर से लापता हुई थी और 5 जुलाई को दस्तयाब कर ली गई थी परंतु नवविवाहिता ने कोई भी बयान नहीं दिए थे. इसके बाद 29 जुलाई की घटना के संबंध में कोई भी शिकायत बामोरकला थाने में दर्ज नहीं कराई गई.अभी भी शिकायतकर्ता अगर शिकायत लेकर पहुंचता है तो अवश्य ही कार्रवाई की जाएगी.