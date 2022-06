शिवपुरी। मध्यप्रदेश के शिवपुरी में पुलिस अधीक्षक के पास प्यार में धोखा देने का मामला पहुंचा है. पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से पति की शिकायत की है. महिला का आरोप है कि पति ने उससे तलाक लिए बिना दूसरी महिला से शादी कर ली है. विवाहिता का कहना है कि उसकी शादी 10 जून 2021 को हुई थी. शादी की पहली एनिवर्सरी पर उसके पति ने दूसरी शादी कर ली. उसने अपने पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

पति ने बना लिए थे अवैध संबंध: विवाहिता ने बताया कि ग्राम भरका कपराना के रहने वाले युवक बीपी से वर्ष 2018 में उसकी शादी की बात चली थी. युवक के परिजन शादी के लिए राजी हो गए थे, लेकिन दहेज की मांग कर रहे थे. उसके पिता ने अत्यधिक दहेज देने से मना कर दिया और रिश्ता तोड़ दिया. जिसके बाद युवक का युवती के पास फोन आया और उसने शादी करने की इच्छा जाहिर की. इसके बाद दोनों फोन पर एक-दूसरे से बातें करने लगे.

महिला ने पुलिस अधीक्षक से की पति की शिकायत

रेप का केस दर्ज कराया तब की थी शादी: बीपी लगातार उसे शादी का झांसा दे रहा था. युवक ने उससे पढ़ाई के नाम पर शिवपुरी में कमरा लेकर रहने की बात कही. साथ ही यह कहा कि पढ़ाई पूरी होने के बाद वह शादी कर लेगा. युवती उसकी बातों में आ गई और शिवपुरी में किराए का कमरा लेकर रहने लगी. जहां बीपी का आना-जाना होने लगा था. इस दौरान उसने शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया था. जिसके बाद उसने शादी करने से इंकार कर दिया था. जिसकी शिकायत युवती ने थाने में दर्ज कराई थी. जेल जाने से बचने के लिए बीपी ने 10 जून 2021 को परिवार की रजामंदी से शादी कर ली थी और साथ रहने लगा था.

पहली सालगिरह पर पति ने रचाई दूसरी शादी: विवाहिता ने बताया कि उसकी शादी को एक वर्ष पूरे होने जा रहे थे. इस दौरान उसे चिकन पॉक्स की बीमारी ने जकड़ लिया. बीमारी का फायदा उठाते हुए ससुराल वालों ने उसके पति की दूसरी शादी रजनी नाम की महिला से करा दी. इस बात की सूचना उसे रजनी के गांव में रह रहे उसके रिश्तेदारों ने दी. महिला ने जब इसका विरोध किया तो उसके पति ने उसके साथ जमकर मारपीट की और उसे घर से भगा दिया. तंग आकर महिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची. उसने पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. (Cheating in love) (Husband got second marriage on first anniversary day)