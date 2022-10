शिवपुरी। कछौआ का रहने वाला 48 वर्षीय अच्छेलाल रजक पुत्र श्यामलाल रजक गांव में माता की झांकी देखकर अपने घर लौट रहा था. इसी दौरान रास्ते में कुअंरराज के घर के पास लगभग एक दर्जन से अधिक हमलावरों ने अच्छेलाल को घेर लिया. पहले उसकी जमकर लाठियों और डंडों से मारपीट की गई. फिर उसके दोनों पैरों में गोली मार दी गई. हमलावर इतने पर ही नहीं रुके. हमलावरों ने अच्छेलाल के सिर में कुल्हाड़ी भी मार दी. इससे अच्छे लाल की मौके पर ही मौत हो गई.

कोर्ट के निर्देश पर जमीन का बंटवारा : सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुँचे, जहां से घायल अच्छेलाल को पिछोर के स्वास्थ्य केंद्र लाया गया. डॉक्टर ने अच्छेलाल को मृत घोषित कर दिया. जानकारी के अनुसार अच्छेलाल रजक उचित मूल्य की दुकान पर सेल्समैन का कार्य करता था. अच्छेलाल रजक का जमीनी विवाद पाल और लोधी समाज से चल रहा था. बताया गया है कि अच्छेलाल की हत्या जमीनी विवाद को लेकर की गई है. हाल ही विवादित जमीन का बंटवारा न्याय प्रक्रिया के तहत हुआ था. इसी बात से नाराज होकर पाल ओर लोधी समाज के लोगों ने अच्छेलाल को घेरकर मौत के घाट उतार दिया.

पुलिस ने किया 13 लोगों पर मामला दर्ज : पिछोर थाना पुलिस ने इस मामले में श्रीराम पाल, इंद्र पाल, कदम पाल, जीतू पाल, बृजेश पाल, कुंवरराज पाल, जगदीश पाल, अनूप पाल, जनवेस पाल, सेवक पाल, सुनील लोधी, कल्ला लोधी और भाई साहब लोधी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पिछोर एसडीओपी दीपक तोमर का कहना है कि पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और तीन आरोपियों को राउंडअप किया गया है. तीनों से पूछताछ जारी है. Murder in MP Shivpuri, Ration shop salesman killed, Attacked with sticks then shot