शिवपुरी। मृतक शिवचरण प्रजापति के 28 वर्षीय पुत्र राजू प्रजापति ने बताया कि उसके पिता शराब पीने के आदि हो चुके थे. कई बार उन्हें शराब पीने से मना किया परंतु वह नहीं मानते थे. रविवार रात उन्होंने कुएं के मुंडेर पर बैठकर शराब पी और कुएं में गिर गए. रात्रि करीब 8 बजे रोशन प्रजापति ने उसे बताया कि उसके पिता शिवचरण घर के पास वाले कुएं में गिर गए हैं.

कई बार रोका पर नहीं माने पिता : इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से उसके पिता को कुएं में से निकालने का प्रयास किया. कुएं से निकालने से पहले उसके पिता की मौत हो चुकी थी. मृतक के बेटे राजू ने बताया कि वह कुएं पर बैठकर शराब पीते थे. कई बार गिरने से बचे भी हैं. उन्हें कुएं पर बैठकर शराब पीने से भी मना किया था, परंतु वह नहीं माने. MP shivpuri News, Death falling into well, Drinking alcohol at well, Villagers took out body