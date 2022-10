शिवपुरी। उधना-बनारस-उधना के मध्य चलने वाली नई साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन संख्या 09013 बीती 4 अक्टूबर से शुरू कर दी गई है. ये ट्रेन उधना स्टेशन से 10.30 बजे गन्तव्य के लिये रवाना होगी, जो भोपाल मंडल के मक्सी स्टेशन से 19.37 बजे, शाजापुर से 20.07 बजे, ब्यावरा-राजगढ़ से 21.05 बजे, रुठियाई से 22.12 बजे, गुना से 23.09 बजे प्रस्थान कर, अगले दिन शिवपुरी से 01.29 बजे, गवालियर से 04.35 बजे प्रस्थान कर, 13.45 बजे बनारस स्टेशन पहुँचेगी.

बनारस स्टेशन से 17.50 बजे प्रस्थान करेगी : नियमित गाड़ी संख्या 20961/20962 उधना-बनारस-उधना साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की नियमित सेवा 5 अक्टूबर से बनारस स्टेशन से शुरू हुई तथा 11 अक्टूबर से उधना स्टेशन से प्रारंभ होगी. गाड़ी संख्या 20962 बनारस-उधना साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन प्रति बुधवार को बनारस स्टेशन से 17.50 बजे प्रस्थान कर, अगले दिन 05.53 बजे शिवपुरी पहुँचकर, 05.55 बजे शिवपुरी से प्रस्थान कर, 07.50 बजे गुना पहुँचकर, 08.00 बजे गुना से प्रस्थान कर, 08.23 बजे रुठियाई पहुँचकर, 08.25 बजे रुठियाई से प्रस्थान कर, 09.18 बजे ब्यावरा- राजगढ़ पहुँचकर, 09.20 बजे व्यावरा-राजगढ़ से प्रस्थान कर, 10.28 बजे शाजापुर पहुँचकर, 10.30 बजे शाजापुर से प्रस्थान कर, 11.40 बजे मक्सी पहुँचकर, 11.42 बजे मक्सी से प्रस्थान कर, उसी दिन 20.35 बजे उधना स्टेशन पहुँचेगी.

उधना स्टेशन से 07.25 बजे प्रस्थान करेगी : इसी प्रकार गाड़ी संख्या 20961 उधना-बनारस साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन 11 अक्टूबर से प्रति मंगलवार को उधना स्टेशन से 07.25 बजे प्रस्थान कर 16.30 बजे मक्सी पहुँचकर 16.32 बजे मक्सी से प्रस्थान कर, 17.00 बजे शाजापुर पहुँचकर, 17.02 बजे शाजापुर से प्रस्थान कर, 17.58 बजे ब्यावरा-राजगढ़ पहुँचकर, 18.00 बजे ब्यावरा-राजगढ़ से प्रस्थान कर, 19.08 बजे रुठियाई पहुँचकर, 19.10 बजे रुठियाई से प्रस्थान कर, 20.05 बजे गुना पहुँचकर, 20.15 बजे गुना से प्रस्थान कर, 21.53 बजे शिवपुरी पहुँचकर, 21.55 बजे शिवपुरी से प्रस्थान कर, अगले दिन 10.50 बजे बनारस स्टेशन पहुँचेगी।

ये हैं ट्रेन के हॉल्ट : रास्ते में यह गाड़ी दोनो दिशाओं में ज्ञानपुर रोड, प्रयागराज, फतेहपुर, गोविंदपुरी, इटावा, भिण्ड, सोनी, मालनपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, रुठियाई, ब्यावरा-राजगढ़, शाजापुर, मक्सी, उज्जैन, नागदा, रतलाम, एवं बड़ोदरा स्टेशनों पर रुकेगी. कोच कंपोजीशन इस प्रकार हैं- इस गाड़ी में 02 वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, 03 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, 12 शयनयान श्रेणी, 04 सामान्य श्रेणी, 02 एसएलआरडी सहित कुल 24 कोच रहेंगे.