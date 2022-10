शिवपुरी। जिले के कोलारस थाना क्षेत्र के बेरखेड़ी गांव में एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है. मामले में कोलारस थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म सहित पॉस्को एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. (shivpuri crime news rape) (shivpuri boy raped a minor) (calling minor at home for help and rape)

किशोरी से प्याज का कट्टा उठाने में मांगी थी मददः मिली जानकारी के अनुसार बेरखेड़ी गांव के रहने वाले 25 वर्षीय युवक बृजेश ने बीते रोज अपने पड़ोस की रहने वाली एक 16 वर्षीय किशोरी को अपने घर में प्याज से भरे कट्टे को उठाने के लिए मदद मांगी थी. जब किशोरी बृजेश के घर के अंदर गई उसी दौरान आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया. इसके बाद बृजेश ने इस घटना के बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए घर से बाहर जाने दिया.

पीड़िता थाने में दर्ज कराई शिकायतः पीड़िता ने घर पहुंच कर अपने साथ हुई घटना के बारे में परिजनों को बताया. पीड़िता ने इसके बाद सोमवार को घटना की शिकायत कोलारस थाने में पहुंचकर दर्ज कराई है. थाना प्रभारी मनीष शर्मा का कहना है कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट सहित दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है.