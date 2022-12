शिवपुरी। आगामी 13 दिसंबर को सीएम शिवराज सिंह शिवपुरी दौरे पर आएंगे. इसकी तैयारियों को लेकर बीते रोज संभागायुक्त दीपक सिंह जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं. आयोजित बैठक में अधिकारियों को संभागायुक्त ने आवश्यक निर्देश भी दिए थे. आज तड़के नगरपालिका सीएमओ ने शहर का भ्रमण कर शहर की साफ-सफाई का जायजा लिया. इसी दौरान सीएमओ का नवाचार देखने को मिला. (Chief minister will visit Shivpuri on 13) (know why shivraj singh is coming to shivpuri)

मुख्यमंत्री 13 को शिवपुरी का दौरा करेंगे

सड़क पर उतरे सीएमओः सुबह शिवपुरी नगर पालिका के सीएमओ शहर की सड़कों पर उतरे और सड़क पर हाथ ठेला लगाकर व्यवसाय करने वालों से अपने आस-पड़ोस में स्वच्छता बनाये रखने की अपील की. नपा सीएमओ शैलेश अवस्थी ने कहा कि अपने प्रतिष्ठान के आगे जो भी कचड़ा फैला वह अपना ही माने और उसे साफ रखने की स्वयं की जिम्मेदारी समझें. कई लोग अपने सामने पड़े कचड़े को पड़ोसी का बताकर साफ नहीं करते हैं. सीएमओ ने कहा कि अपनी दुकानों के सामने वाहनों को व्यवस्थित तरीके से खड़ा करवाए जिससे यातायात बाधित न हो. (Cmo on shivpuri road)

बिना रसीद के नपा कर्मचारी को नहीं दें पैसेः शहर में हाथ ठेला लगाने वालों से नगरपालिका शुल्क वसूलती है. ऐसे में बिना रसीद के भी पैसे वसूले जाने की बात नपा सीएमओ से कुछ दुकानदारों ने कही थी. इस पर सीएमओ का कहना था कि कोई भी कर्मचारी या ठेकेदार जो बिना रसीद के शुल्क मांगता है तो उन्हें बिना रसीद के पैसा नहीं देना है. अगर कोई भी ऐसा करता है तो इसकी शिकायत तत्काल नगर पालिका में करें वह कार्यवाही करेंगे. (Do not give money to employee without receipt)