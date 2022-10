शिवपुरी। गुना संसदीय क्षेत्र के सांसद एवं केंद्रीय स्वास्थ्य समिति के सदस्य डॉक्टर केपी यादव ने शनिवार को भोपाल एम्स का निरीक्षण किया. इस अवसर पर नवनियुक्त निदेशक डॉक्टर अजय सिंह से सौजन्य भेंट की. एम्स निदेशक डॉक्टर सिंह ने एम्स में किए जा रहे नवाचार की जानकारी प्रदान की. (bhopal aiims) (bhopal aiims will write a new chapter in child) (Soon some departments of aiims will be expanded)

Bhopal AIIMS : देहदान करने वालों के साथ ही संकल्प लेने वालों के परिजनों को किया सम्मानित, सभी बोले- यह पुण्य कार्य है

नई इबारत लिखने जा रहा एम्सः भोपाल एम्स शिशु एवं मातृ चिकित्सा क्षेत्र में नई इबारत लिखने जा रहा है. प्रदेश के कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष प्रयासों से सांसद महोदय को अवगत कराया गया. ये भी बताया कि प्रदेश के जिला चिकित्सालय से टेलीमेडिसिन के माध्यम से एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर इलाज हेतु परामर्श प्रदान करेंगे. अति शीघ्र आयुष एवं एलोपैथी के समन्वय से एम्स में इलाज प्रारंभ किया जाएगा. कार्डियोलॉजी विभाग में अति शीघ्र विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति की जाएगी जिससे हृदय रोग की सर्जरी भी पुनः प्रारंभ की जाएगी. एम्स जिला स्तर पर स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित करेगा. (aiims write a new chapter in maternal medicine) (Soon some departments of aiims will be expanded)

सांसद केपी यादव पहुंचे भोपाल एम्स का निरीक्षण करने

जल्द होगा एम्स के कुछ विभागों का विस्तारः सांसद यादव ने स्वास्थ्य विभाग की पार्लियामेंट कमेटी को भी अति शीघ्र एम्स भोपाल के भ्रमण का आश्वासन प्रदान किया. एम्स के कुछ विभागों के विस्तार हेतु प्रदेश सरकार से शासकीय भूमि आवंटित कराने का भी आश्वासन दिया. इस अवसर पर रोटरी क्लब भोपाल मेट्रो सिटी अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता एवं रोटरी सचिव डॉ. पंकज सूद ने रोटरी क्लब की ओर 5 व्हीलचेयर एम्स को प्रदान करने की घोषणा की. रोटरी क्लब मरीजों और उनके परिजनों की सहायतार्थ एम्स में सहयोग प्रदान करेंगे. चर्चा में कर्नल अजीत सिंह डिप्टी डायरेक्टर एडमिन एवं डॉ. राजेश मलिक डीन तथा डॉक्टर मनीषा श्रीवास्तव अधीक्षक ने भाग लिया. (Soon some departments of aiims will be expanded)