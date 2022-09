शिवपुरी/ग्वालियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला स्वयं सहायता समूह के कार्यक्रम से लौट रहीं महिलाओं से भरी बस का एक्सीडेंट हो गया. बस पुलिस से जा टकराई. घटना में पांच लोगों को चोट आई है, हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया. सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है. बस में महिलाओं के अलावा पुरुष भी सवार थे. इसके अलावा एक दूसरी दुर्घटना भी सामने आई है, जहां पीएम के कार्यक्रम से लौट रही बस कराहल इलाके के सिरोनी घाटी के पास पलट गई. घटना में 10 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है.shivpuri bus accident, bus of women came to attend PM program accident, five women injured in shivpuri, gwalior bus accident, 10 women injured in Gwalior bus accident

पीएम के कार्यक्रम से लौट रही महिलाओं से भरी बस का हुआ एक्सीडेंट

पुलिया से जा टकराई बस: जानकारी के अनुसार स्व सहायता समूह की 25 से 30 महिलाएं बस में सवार होकर श्योपुर के कराहल तहसील अंतर्गत स्व सहायता समूह के एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थीं. बता दें कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीतों को कूनो के बाड़े में छोड़ा है. इसके बाद महिलाएं जब स्व सहायता समूह के कार्यक्रम में जा रही थीं, तभी जाम के कारण बस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाई. जिसके बाद बस जब वापस आ रही थी तो परिच्छा के पास ड्राइवर बदल गया और दूसरे ड्राइवर ने बस चलाना शुरु किया. जिसके बाद खोरघार की पुलिया में ड्राइवर ने अनियंत्रित होकर बस को जा टकराया. बस में आगे बैठीं महिलाओं को ज्यादा चोटें आई हैं, इसके बाद सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है.

दरअसल, बस में बैठे हुए व्यक्ति ने बताया कि परिच्छा पर ड्राइवर बदल दिया गया था. उसके मुंह से शराब की बदबू भी आ रही थी. जिसके चलते उसने दूसरे ड्राइवर को बस दे दी और वह बस को इतने अच्छे से चलाना नहीं जानता था. लिहाजा बस खोरघार की पुलिया में टकरा गई. जिससे कई लोग घायल हुए हैं.