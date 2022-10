श्योपुर। राष्ट्रीय कूनो अभ्यारण के अंदर स्थित पालपुर राजघराने की पुरानी गढ़ी के पास जेसीबी मशीन से खुदाई के दौरान खजाना निकला है. इस खजाने में चांदी और दूसरी बेशकीमती धातु से बने हुए सिक्के और आभूषण मिले हैं. कूनों के अधिकारियों ने 24 घंटे बाद महज 40 चांदी के सिक्के, कुछ चांदी के गहने और तांबा धातु के कुछ सिक्कों को थाने में जब्त कराया है.(Kuno National Park) (Sheopur old coins found in Kuno National Park) (Madhya Pradesh News) (Sheopur Descendants of Palpur State )

पालपुर रियासत के वंशज ने जिम्मेदारों पर लगाए गंभीर आरोप

जिम्मेदारों पर गंभीर आरोप: मामले को लेकर पालपुर घराने के बारिश गोपाल सिंह ने जिम्मेदारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उनका आरोप है कि, उनकी पुरानी गढ़ी और संपति का मामला न्यायालय में चल रहा है. फिर वन विभाग विना अनुमति के वहां खुदाई कैसे कर सकता है. जब खुदाई में खजाना निकला तो तत्काल प्रशासन, पुलिस और उन्हें मौके पर बुलाया जाना चाहिए था ताकि, पता लग पाता कि, खजाने में क्या-क्या और कितनी मात्रा में निकला है.

श्योपुर खुदाई के दौरान पुराने सिक्के बरामद

Sheopur: कूनो नेशनल पार्क में खुदाई के दौरान मिले सिक्के, पालपुर रियासत के वंशज ने सिक्कों पर जताया अधिकार

जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल: उन्होंने आरोप लगाया कि, कूनों के अधिकारियों ने खुदाई के दूसरे दिन जब वह कूनों आ रहे थे, तब उन्हें गेट पर 5 घंटे तक रोक कर रखा था. पहले दिन के मजदूर और स्टाफ को बदल दिया गया. जेसीबी मशीन भी बदल दी गई. मौके पर जहां खजाना निकला है उस जगह पर मिट्टी डाल दी गई. कूनो डीएफओ प्रकाश वर्मा से कई बार बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका. अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि, खजाना 11 बजे जेसीबी से खुदाई के दौरान निकला था तो इसकी सूचना पुलिस प्रशासन और पालपुर रियासत को तत्काल क्यों नहीं दी गई. इसे लेकर जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. (Kuno National Park) (Sheopur old coins found in Kuno National Park) (Madhya Pradesh News) (Sheopur Descendants of Palpur State )