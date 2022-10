श्योपुर। जंगल से एक हाईना निकलकर रिहायशी इलाके में घुस आया. गनीमत यह रही कि, समय रहते इस हाईना पर लोगों की नजर पड़ गई. इस वजह से हाईना किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सका. इसकी खबर जंगल में आग की तरह फैल गई. देखते ही देखते वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी. (sheopur hyena reached the residential area) (sheopur hyena came out of forest)

Tiger inside Bhopal मैनिट कैंपस में मौजूद है टाइगर, ट्रैप कैमरा में भी कैप्चर हुआ, फुटप्रिंट भी मिले

कौतूहल के चलते उसके पास पहुंच गए लोगः मिली जानकारी और वीडियो के अनुसार घटना जिला मुख्यालय पर स्थित जिला जेल के ठीक सामने मोर डूंगरी नदी के ऊपर बने पुल की है. जहां जंगल से निकलकर एक हाईना आम लोगों के बीच पहुंच गया. जिस समय यह हाईना वहां पर पहुंचा उस समय पुल के ऊपर 100 के करीब बच्चे महिलाएं और पुरुष मौजूद थे. कौतूहलवश वह खतरे से अनभिज्ञ होकर उसके काफी नजदीक पहुंच गए थे. पुल के पास झोंपड़ी बनाकर कुछ ग्रामीण भी रह रहे थे. जिन्हें यह हाईना नुकसान पहुंचा सकता था. भीड़ में मौजूद कई लोग इतने लापरवाह हो गए कि हाईना के बिल्कुल पास पहुंचकर अपने मोबाइल फोन से उसके फोटो वीडियो क्लिक करने लगे. सौभाग्यवश कोई अप्रिय घटना नहीं हुई. (sheopur out of curiosity people reached him)

भीड़ ने एकसाथ मिलकर उसे खदेड़ाः हाईना खतरनाक शिकारी जानवरों में से एक होता है. इसका जबड़ा बेहद मजबूत होता है. गनीमत यह रही कि वह किसी को नुकसान पहुंचा पाता उससे पहले लोगों की नजर उस पर पड़ गई. उन्होंने शोर मचा कर उसे खदेड़ना शुरू कर दिया. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. बाद में यह हाईना पुल से उतरकर नदी की ओर चला गया. हैरान कर देने वाली बात यह रही कि हाईना करीब आधा घंटे तक जिला जेल के सामने टहलता रहा लेकिन, वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची. (sheopur crowd united and drove him away)