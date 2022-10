श्योपुर। पुलिस ने महिला के साथ दरिंदगी करने वाले 10 हजार रुपये के इनामी आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के बाद पत्थर से कुचलकर चंबल नहर के पास मरा हुआ समझकर छोड़कर भाग गया था. जिसके बाद गंभीर रूप से घायल महिला को किसी अज्ञात वाहन चालक ने बस स्टैंड तक पहुंचाया. वहां से उपचार के लिए महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. कुछ घंटे बाद जब महिला को होश आया और पुलिस ने पूछताछ की तो महिला ने खुद के साथ दुष्कर्म होने की बात पुलिस को बताई. (sheopur crime news)

श्योपुर में दुष्कर्म के फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

ये है पूरा मामला: पुलिस के मुताबिक 9 अक्टूबर को कराहल के सोनीपुरा गांव निवासी महिला बाजार सामान खरीदने के लिए कराहल से श्योपुर आई थी. जहां आरोपी ने महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद उसने महिला को बताया कि वह तो शादीशुदा है. मामले को लेकर एसपी आलोक कुमार सिंह ने बताया कि महिला के साथ दरिंदगी करके उसे जान से मारने के इरादे से आरोपी ने उसके सिर पर वार किए थे. महिला आरोपी का नाम और पता नहीं जानती थी इस वजह से उसे पहचानने में पुलिस को काफी दिक्कतें हुई.

सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान: एसपी ने बताया कि बस स्टैंड के सीसीटीवी खंगाले तो आरोपी महिला के साथ जाता हुआ सीसीटीवी में दिखाई दे रहा था. आरोपी की पहचान कपिल राव निवासी वार्ड 9 गुलमोहर कॉलोनी श्योपुर के रूप में हुई. जब आरोपी की तलाश की तो पता चला कि, आरोपी पूरे परिवार सहित फरार है. छानबीन के बाद आरोपी का पता लग सका. जिसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है. (accused of molestation in sheopur) (police arrested accused of rape in sheopur)