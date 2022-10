श्योपुर। मगरदा थाना क्षेत्र में गुरुवार की शाम एक ही परिवार के दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष छिड़ गया. जमीनी विवाद में दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, साथ ही पथराव भी हुआ. इस बलवे में दो महिलाओं समेत 10 लोग घायल हो गए, जिनमें दो की हालत नाजुक बनी हुई है. जिन्हें उपचार के लिए ग्वालियर के लिए रेफर किया गया है. विवाद की जानकारी मिलने के बाद मगरदा थाना पुलिस ने सभी घायलों को विजयपुर अस्पताल में भर्ती करवाया है.

जमीनी विवाद में दो गुटों में खूनी संघर्ष

जमीनी विवाद में भिड़े दो गुट: मामला मगरदा थाना इलाके के शिलपुरा गांव का है. जानकारी के अनुसार शिलपुरा गांव निवासी आदिवासी समाज के एक ही परिवार के लोगों के बीच एक जमीन को लेकर पिछले 4 से 5 दिनों से विवाद चल रहा था. गुरुवार को यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष छिड़ गया. जमीन के लिए एक ही परिवार के दो गुट आपस में लाठी-डंडे और कुल्हाड़ियों से एक दूसरे पर हमला करने लगे, इस दौरान जमकर पथराव भी हुआ.

पुलिस कर रही मामले की जांच: मगरदा थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है. मगरदा थाना प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा का कहना है कि जमीनी विवाद के चलते एक ही परिवार के लोगों के बीच विवाद हो गया है, 10 लोग घायल हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए भर्ती करवा दिया है. मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है.

