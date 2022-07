श्योपुर। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के गांव में अज्ञात बीमारी फैलने की खबर है. जिसकी वजह से करीब 20 ग्रामीण बीमार हो गए. जिनमें पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है. हैरत की बात यह रही कि, सूचना के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची. गांव के रास्ते को बरसाती नाले ने बंद कर रखा है. इस वजह से ग्रामीणों को बुजुर्ग और महिला मरीजों को ट्यूब के सहारे नाले को पार करवा कर अस्पताल तक पहुंचाना पड़ रहा है.

श्योपुर के गांव में फैली बीमारी से 20 लोग बीमार

ट्यूब के सहारे नाला पार कर अस्पताल जा रहे ग्रामीण: मामला विजयपुर विकासखंड क्षेत्र के झार बड़ौदा गांव का है. बताया गया है कि, बीते सोमवार से इस गांव में अज्ञात बीमारी फैलने की वजह से 20 के करीब लोग बीमार हो गए हैं. मरीजों को उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत है. जिनमें पांच लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है. उनका इलाज विजयपुर के अस्पताल में किया जा रहा है. इतने लोगों के बीमार होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर हुई है. मरीजों को गांव में इलाज मुहैया कराया जाना तो दूर उन्हें नाला पार कराने के लिए भी प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही. जिससे उन्हें ट्यूब के सहारे बरसाती नालों को पार करके अस्पताल तक पहुंचना पड़ रहा है.

लापरवाह बना स्वास्थ्य महकमा: बीते 15 दिनों में इसी तरह की बीमारियां तीन अन्य गांवों में भी फैल चुकी है. एक गांव में तो 3 लोगों की मौत भी उल्टी- दस्त की वजह से हो चुकी है. इसके बाद स्वास्थ्य महकमे द्वारा गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाने की दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. परेशान ग्रामीणों का कहना है कि ''गांव में अज्ञात बीमारी फैलने की वजह से 20 से ज्यादा लोग बीमार हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए ट्यूब आदि का सहारा लेना पड़ा है, प्रशासन द्वारा कोई मदद मुहैया नहीं कराई जा सकी है जिससे हम लोग परेशान है''.

''झार बड़ौदा गांव के अधिकतर हर घर में बीमारी फैली हुई है. गांव से इकलोद के लिए जो रस्ता है उसमें एक नाला पड़ता है. उसमें 5—6 फीट तक पानी भरा हुआ है. जिसके चलते वहां से निकलने में बहुत परेशानी हो रही है. मरीजों को ट्यूब की मदद से नाला पार कराकर अस्पताल ले जाया जा रहा है''. -रिंकू धाकड, ग्रामीण

श्योपुर के गांव में फैली उल्टी-दस्त की बीमारी, 3 लोगों की मौत, 15 गंभीर

बीएमओ ने दी सफाई: उधर विजयपुर बीएमओ (Block Medical Officer) का कहना है कि ''जैसे ही गांव में बीमारी फैलने की सूचना मिली वैसे ही वहां पर टीमें भेजी गई हैं. बीमारी को जल्दी कंट्रोल कर लिया जाएगा. दूसरी जगह भी सेक्टर सुपरवाइजर से लेकर एएनएम को अलर्ट कर दिया है. जहां भी इस तरह की दिक्कत सामने आएगी. वहां तत्काल मरीजों का उपचार करके स्थिति को संभाला जाएगा''.

(Sheopur Unknown Disease) (20 people sick due to spread of unknown disease) (Reaching hospital crossing drain with help of tube) (Vomiting and diarrhea Disease in Sheopur)