श्योपुर। पार्वती नदी में उफान के से जिले का सुंडी गांव टापू बना हुआ है. इस गांव में 300 से ज्यादा ग्रामीण फंसे हुए हैं. इनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं. ग्रामीणों द्वारा बार-बार प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन प्रशासन राहत एवं बचाव के कोई इंतजाम अभी तक नहीं कर सका है. इससे ग्रामीण डरे हुए हैं. वह गांव के मंदिर पर बैठकर भगवान का भजन करके ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं. ईटीवी भारत की देखें ग्राउंड जीरो पर यह रिपोर्ट.

भारी बारिश से टापू में तब्दील हुआ सुंडी गांव

ग्रामीण गांव के मंदिर पर इकट्ठे: पिछले 36 घंटे से इस गांव में प्रशासन किसी तरह की कोई मदद नहीं पहुंचा पाया है. ग्राउंड जीरो के हालात देखें तो पूरे गांव में डर का माहौल है. यह गांव नदी के चारों ओर से घिरा है. कुछ लोग गांव छोड़ कर यहां से जा चुके हैं, लेकिन अभी भी गांव में 300 से ज्यादा ग्रामीण फंसे हुए हैं. इन्हें प्रशासन की मदद का इंतजार है. डरे हुए ग्रामीण गांव के मंदिर पर इकट्ठे होकर भगवान का भजन करने को मजबूर हैं. ग्रामीणों के मुताबिक अब जिंदगी भगवान भरोसे है. हर साल बारिश के सीजन में इसी तरह की मुसीबत से जूझना पड़ता है. प्रशासन की अनदेखी के कारण ग्रामीणों को जिंदगी और मौत से जंग लड़नी पड़ती है. (Sheopur Heavy Rain) (Sheopur Parwati River In Sundi Village)

पानी-पानी हुआ पूरा मध्य प्रदेश, कही वाहन बह गए तो कहीं बाढ़ में फंसे लोग, देखिए तबाही की तस्वीरें



ग्रामीणों ने लगाई मदद की गुहार: परेशान ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन चाहे तो हमारी जमीन के बदले सुरक्षित स्थान पर जमीन दे सकता है. इससे हमेशा के लिए मुसीबत खत्म हो जाएगी. इतना ही नहीं पीएम आवास योजना से पक्के घर भी मंजूर करके समस्या से निजात दिलाई जा सकती है, लेकिन इस तरह के इंतजाम तो दूर प्रशासनिक अमले ने बीमारों को दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ गर्भवती महिलाओं को गांव से बाहर निकालने का इंतजाम अभी तक नहीं कर सका है. ग्रामीणों ने जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए मदद की गुहार लगाई है. (Parwati River In Sheopur) (MP Heavy Rain) (Sundi Village Flooded in Heavy Rain) (300 People Trapped in Sheopur Flood)