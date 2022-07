श्योपुर। मध्यप्रदेश के श्योपुर से गुजरने वाली पार्वती नदी शुक्रवार शाम को उफान पर पहुंच गई. इससे खतौली के पास मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाला नदी का पुल जलमग्न हो गया. श्योपुर का राजस्थान के कोटा, खातोली सहित अन्य शहरों से संपर्क कट गया. नदी के दोनों किनारों पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गई. जिससे वाहन चालक और यात्री खासे परेशान नजर आए.

श्योपुर का कोटा सहित राजस्थान के कई शहरों से टूटा संपर्क

टापू बना सूंडी गांव: पार्वती नदी में आए उफान की वजह से नदी के किनारे बसा सूंडी गांव टापू बन गया है. नदी से घिरे इस गांव में 500 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं. जिनमें बच्चे बुजुर्ग और महिला शामिल हैं. हालांकि, अभी उन्हें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है. लेकिन, गांव के टापू बनने की वजह से ग्रामीणों को जरूरत का सामान तक मुहैया नहीं हो सकेगा. बीमार अस्पताल नहीं पहुंच सकेंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाएगी, राशन, सब्जी भाजी के लिए भी लोगों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ेगी. इसके अलावा अगर नदी का जलस्तर बढ़ा तो इन लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है. क्योंकि, यह गांव नदी के चारों ओर से घिरा हुआ है.

​प्रशासन नहीं उठा रहा कोई कदम: हालातों को देखते हुए प्रशासन को तत्काल ग्रामीणों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए. लेकिन, इस तरह के कोई भी कदम अभी तक नहीं उठाया सके हैं. इसके साथ ही पुल के डूबे होने की वजह से आवागमन फिलहाल बंद है और यह कितने दिनों तक बंद रहेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता. यात्रियों की माने तो वह चार घंटे से पानी पुल से उतरने का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन पुल पर पानी और बढ़ता ही जा रहा है. जिस वजह से उन्हें खासी परेशानी आ रही है.

लोगों से नदी किनारे ना जाने की अपील: मध्यप्रदेश में लगातार हो रही बारिश का असर पार्वती नदी पर देखने को मिला है. देहात थाना प्रभारी भारत सिंह गुर्जर ने बताया कि ''शुक्रवार को जैसे ही नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने व पुलिया पर पानी आने की जानकारी मिली, मौके पर पहुंचकर वाहनों का आवागमन बंद करवा दिया गया. नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों से नदी के किनारों पर नहीं जाने की अपील है''. गौरतलब है कि मंगलवार को भी नदी में पानी आ गया था, जिससे करीब 12 घंटे तक राजमार्ग अवरुद्ध रहा था.

''खातौली पार्वती नदी के जल स्तर में लगातार बढोत्तरी हो रही हैं, जिससे कोटा-श्योपुर हाइवे ऐहतियातन तौर पर बंद कर दिया गया है. चौकी पर पुलिस के जवानों ने बेरिकेड्स लगाकर वाहनों की आवाजाही रोक दी हैं और नदी के जल स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है''. -भारत सिंह गुर्जर, देहात थाना प्रभारी

(Heavy Rain in Sheopur) (Water level rise in Parvati river) (Sheopur and Rajasthan contact cut) (Parvati river again in spate)