श्योपुर। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए शिवराज सरकार (CM Shivraj Singh Chouhan) ने कमर कस ली है. श्योपुर में गैंगरेप के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के बाद पुलिस-प्रशासन की टीमों ने विजयपुर इलाके के तीन इनामी बदमाशों के घरों पर भी बुलडोजर चला दिया. साथ ही इनके खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को भी जेसीबी से नष्ट किया. इस कार्रवाई के बाद से अपरोधियों में हड़कंप मचा हुआ है.

किसान का किया था अपहरण: बीते दिनों श्योपुर के विजयपुर के चेटीखेड़ा गांव में 6 बदमाशों ने किसान पूरन कुशवाह को अगवा करके 7 लाख रुपए की फिरौती वसूल की थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 7 दिनों के अंदर तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीन आरोपी छुटई यादव, सैलू यादव और बल्लू यादव अभी भी फरार चल रहे हैं. आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है.

श्योपुर में तीन इनामी आरोपियों के घर ध्वस्त

वारदातों को दे रहे अंजाम

फरारी के बाद भी आरोपी अलग-अलग इलाकों में लूटपाट की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं. जिस पर सख्त रवैया अपनाते हुए प्रशासन और पुलिस की टीम तीनों बदमाशों के भुज पहाड़िया गांव पहुंची और उनके घरों पर बुलडोजर चलवा कर उन्हें जमींदोज कर दिया. साथ ही खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को नष्ट कर दिया. इस कार्रवाई से दूसरे इलाकों के बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है.

आगे भी हो सकती है कार्रवाई: यह भी चर्चा है कि इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहने वाले बदमाशों पर प्रशासन आने वाले दिनों में कार्रवाई कर सकता है। इस बारे में विजयपुर एसडीओपी निर्भय सिंह अलावा और एसडीएम नीरज शर्मा का कहना है कि, तीन इनामी बदमाशों की संपत्ति पर जेसीबी चलाकर मकान और फसल को नष्ट किया है. उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा.

