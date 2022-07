शाजापुर। शाजापुर नगर पालिका में सभी 29 वार्डों के चुनाव परिणाम सामने आ गए. भाजपा 17, कांग्रेस 09, निर्दलीय 02 और एक सीट पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया है. भाजपा के सभी प्रमुख उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं. जीत के बाद भाजपा ने विजय जुलूस निकाला.

कांग्रेस के विधायक प्रतिनिधि हारे : कांग्रेस के विधायक प्रतिनिधि आशुतोष शर्मा चुनाव हार गए. वहीं उनकी पत्नी मीनाक्षी शर्मा को भी हार का सामना करना पड़ा. भाजपा के दिग्गज नेता प्रेम जैन एवं संतोष जोशी चुनाव जीत गए हैं. कांग्रेस को इस चुनाव में करारा झटका लगा है.

Vidisha Municipal Council Election: विदिशा में 27 सीटों पर भाजपा ने लहराया परचम, कांग्रेस-निर्दलीय के खाते में 6-6 सीटें

जीतने वाले उम्मीदवार इस प्रकार हैं : कमलाबाई पीरूलाल भाजपा, भुवनेश्वरी सतीश राठौर निर्दलीय, महेश कुशवाह भाजपा, प्रेम जैन भाजपा, शोएब मेव कांग्रेस, अफरोज बी शमी उल्ला कांग्रेस, शहीदा बी अशफाक कांग्रेस, अजीज मंसूरी कांग्रेस, पूनम चिनेश जैन भाजपा, रूबी सलमान शेख कांग्रेस, कौशल कसेरा भाजपा, शमी हमीद चाचा निर्दलीय, भावना नीरज वैष्णव कांग्रेस, विक्रम कुशवाह भाजपा, भावना सत्या वात्रे कांग्रेस, दुष्यंत सोनी भाजपा, कायनात रईस पठान कांग्रेस, माया कैलाश गवली कांग्रेस, ओम उमठ भाजपा, संतोष जोशी भाजपा,आरती लाला शर्मा भाजपा, लक्ष्मी अजय चंदेल भाजपा, प्रेम यादव भाजपा, कीर्ति प्रशांत चौहान भाजपा, माया सुनील पेंटर भाजपा, कविता जगदीश विश्वकर्मा भाजपा, दीप कलेशरिया आप, मुकेश दुबे भाजपा, दिनेश सौराष्ट्रीय भाजपा.

(BJP sting in Shajapur Municipality) (Shock to Congress in Shajapur) (AAP opened account in Shajapur)