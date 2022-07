शहडोल। मध्यप्रदेश के शहडोल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. धनपुरी थाना क्षेत्र में एक तांत्रित इलाज के बहाने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर रहा था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले 3 माह से नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बना रहा था. तांत्रिक झाड़-फूंक और शारीरिक शोषण करके नाबालिग को ठीक करने का दावा कर रहा था.

तीन महीने में ठीक करने का दावा: एक तरफ विज्ञान चांद पर आशियाना बसाने के लिए प्रयास कर रहा है. तो वहीं, दूसरी तरफ आज भी कुछ लोग तंत्र मंत्र पर विश्वास करते हैं. और इसी के चलते झाड़-फूंक और तांत्रिक बाबाओं के जाल में फंस जाते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ है शहडोल के धनपुरी थाना क्षेत्र में. इलाके में रहने वाली एक नाबालिग लड़की की तबीयत काफी समय से खराब चल रही थी. उनके एक परिचित ने उस नाबालिग लड़की के परिजनों को झाड़ फूंक से इलाज कराने की सलाह दी. जिसके बाद परिजन लड़की को लेकर युवा तांत्रिक बाबा गोपाल दास पनिका के पास पहुंचे.

तांत्रिक नाबालिग को अकेले में बुलाता था: तांत्रिक वर्तमान में धनपुरी थाना क्षेत्र (Police Station Dhanpuri) के सिकटाटोला में रह रहा है. तांत्रिक बाबा की नियत में पहले से ही खोट था. उसने नाबालिग को रात में अकेले झाड़-फूंक के लिए बुलाया और इलाज के नाम पर नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाए, झाड़-फूंक किया और 3 माह में ठीक होने का दावा किया. जब 3 माह गुजर गए और नाबालिग की तबीयत में जब कोई सुधार नहीं आया तो उसने सारी बात परिजनों को बताई. जिस पर परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में की. धनपुरी थाना पुलिस ने शिकायत पर दुराचारी गोपालदास के खिलाफ धारा 376 (1), 376 (3) 3/4 पास्को एक्ट के तहत मामला कायम कर लिया. जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

