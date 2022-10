शहडोल। जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत सार्वजनिक स्थान पर एक युवक को सिगरेट पीना महंगा पड़ गया. कोतवाली थाने की पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर पहुंचकर युवक पर मामला दर्ज कर दिया. जानकारी के मुताबिक बलपुरवा चौक के पास सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट पीते हुए बरुआ के रहने वाले योगेंद्र मिश्रा को कोतवाली पुलिस ने पकड़ लिया. पुलिस ने योगेंद्र मिश्रा पर 4/21 सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई कर दी और भविष्य में सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट नहीं पीने की हिदायत भी दी. इसके साथ ही सिगरेट का सेवन करने से होने वाली हानि के बारे में भी उसी युवक और साथ ही वहां आसपास के लोगों को अवगत कराया. (shahdol police action)

शहडोल में सार्वजनिक स्थल पर स्मोकिंग करने पर पुलिस ने दर्ज किया मामला

शहडोल पुलिस इन दिनों एक्शन में नजर आ रही है और नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है फिर चाहे वह किसी भी तरह का नशा हो. पुलिस की कार्रवाई के बाद सिगरेट पी रहे युवक ने कोतवाली थाने की पुलिस को भविष्य में सिगरेट नहीं पीने का वादा भी किया. बरहाल इस कार्रवाई के बाद अब सार्वजनिक स्थल पर लोग अगर सिगरेट पीते हुए पाए जाते हैं तो उनको भारी पड़ सकता है.