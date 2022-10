शहडोल। त्योहारों में महिलाओं के साथ अश्लीलता लगभग आम बात हो गई है. मिली जानकारी के अनुसार बुढार थाना अंतर्गत एक युवक छेड़छाड़ कर रहा था. इतना ही नहीं वह चोरी से छिपकर उसकी अश्लील फोटो लेता है. इसके बाद अपने दोस्तों को वायरल करता था. ऐसी गंदी हरकत करने वाले बदमाश युवक के खिलाफ बुढार पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है. (shahdol young man used to molest the woman)

जाने क्या है पूरा मामलाः दरअसल बुढार थाना क्षेत्र के ढोलकू गांव का रहने वाला एक युवक एक 45 वर्षीय शादीशुदा महिला पर शारीरिक संबंध बनाने का लगातार दबाव बनाता रहा. इतना ही नहीं महिला की कुछ फोटो भी उसने क्लिक कर ली थी. उसे लगातार वायरल करने की धमकी भी देता रहा. जब अपने मंसूबों में वह कामयाब नहीं हो सका, तो एक दिन जब शादीशुदा महिला अपने घर पर रात में अकेली थी. तभी उसके घर में जाकर वो युवक उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा. महिला के विरोध करने पर महिला की फोटो एवं अपने दोस्तों को वायरल कर दी. समाज में लोक लज्जा और बदनामी के डर से महिला ने शिकायत नहीं की थी. (shahdol man used to molest woman alone)

अंत में महिला को करनी पड़ी शिकायतः इसके बाद भी जब युवक अपनी हरकतें बंद नहीं की तो परेशान होकर उस महिला ने आखिर में मामले की शिकायत बुढार थाने में कर दी. जिस पर मामले को गंभीरता लेते हुए बुढार थाने की पुलिस ने उस बदमाश युवक के खिलाफ धारा 456, 345, 354 क, 345 घ, 506,67 आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर, उसे गिरफ्तार कर लिया है.बताया जा रहा है कि पकड़ा गया बदमाश युवक पहले भी इस तरह की हरकतें करता था, एक अन्य महिला के साथ अश्लील हरकत करने पर उसके खिलाफ पहले भी मामला दर्ज हो चुका है. (shahdol know what police did with him)