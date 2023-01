शहडोल। जिले के ब्योहारी थाना अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें अपने शराबी पति से तंग आकर उसकी पत्नी ने अपनी बहन के साथ मिलकर अपने पति की ही हत्या कर दी है. पुलिस मामले दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.इस घटना के पीछे की वजह जान आप भी हैरान रह जाएंगे. (wife along with sister killed husband)

कुल्हाड़ी और सिलबट्टे से हत्याः ब्योहारी थाने में पदस्थ उप निरीक्षक मोहन पड़वार के मुताबिक मृतक सुखी लाल गोंड जो कि 26 साल का था शराब पीकर नशे में घर पहुंचा. जिससे नाराज पत्नी रानी सिंह ने उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया. देखते ही देखते दोनों के बीच में विवाद मारपीट में बदल गया. तभी पत्नी ने घर घूमने आई अपनी छोटी बहन काजल के साथ मिलकर कुल्हाड़ी और सिलबट्टे से उसके सिर में जोरदार हमला कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. (Murder with ax and flail)

मृतक शराब पीने का आदी थाः पुलिस के मुताबिक मौत के बाद घर के भीतर से मृतक के बॉडी को उसकी पत्नी और साली खींचकर बाहर आंगन में खुद लाई वहां उसे रख दिया. इसके बाद ग्रामीणों की नजर उसपर पड़ी. इसके बाद मामले की जानकारी पंचायत के सरपंच को दी गई. सरपंच ने यह जानकारी पुलिस को दी. सूचना लगते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची, और मामले पर मर्ग कायम कर विवेचना कर रही है. (Deceased was addicted to alcohol)

