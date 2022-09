शहडोल। देवलोंद थाना अंतर्गत एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक वृद्ध पिता ने अपने जवान बेटे पर डोरी का तेल डालकर आग लगा दी. इस दर्दनाक घटना में बेटा बुरी तरह झुलस गया, जिसे उपचार के लिए रीवा रेफर कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक जितेंद्र नशे का आदि था और बहुत ज्यादा शराब पीता था, जिससे आए दिन वो घर वालों से विवाद कर उन्हें परेशान करता था. इन्हीं सब से परेशान पिता ने अपने बेटे को ही आग के हवाले कर दिया. (Shocking incident in Shahdol)

शिवपुरी में घोड़े पर सवार हो कत्ल करने आया सनकी, लोगों पर किया जानलेवा हमला

जानिए पूरा मामला: शहडोल के देवलोन्द थाना अंतर्गत बुढ़वा में रहने वाले 70 साल के पिता दद्दू प्रसाद ने पारिवारिक विवाद के चलते घर पर सो रहे अपने ही बेटे जितेंद्र के ऊपर डोरी का तेल डाल दिया और आग लगा दी. जब तक बेटा कुछ समझ पाता, वो आग की लपटों से घिर गया था. आग की चपेट में आने से वो बुरी तरह से झुलस गया, जिसे आनन-फानन में उपचार के लिए बाणसागर परियोजना अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है. इस बीच हालत ज्यादा बिगड़ने पर उसे रीवा रेफर कर दिया गया. जहां अब वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है. मामले में देवलोन्द थाना प्रभारी कलीराम परते का कहना है कि, 'पारिवारिक विवाद के चलते पिता ने पुत्र पर तेल डालकर आग लगा दी थी, मामले की जांच की जा रही है'. (Father set fire to son in family dispute) (Injured Jitendra was alcohol addicted)