शहडोल। सावन का महीना चल रहा है और सावन के इस पावन महीने में शिव भक्त अलग अलग तरीके से भगवान भोलेनाथ को खुश करने में लगे हुए हैं, (Sawan Third Somvar) सावन के सोमवार के दिन शिवालयों में भक्तों की काफी भीड़ लगती है और काफी विधि विधान से लोग पूजा पाठ करते हैं. सावन का तीसरा सोमवार आज यानी 1 अगस्त को है, तीसरे सोमवार का दिन बहुत ही विशेष माना गया है. आइए जानते हैं इस दिन पूजा कैसे करें, शुभ मुहूर्त कब है और वह तीन काम कौन से हैं, जिसे भगवान शंकर खुश होते हैं और आपको सुख की प्राप्ति होती है. (sawan third somvar puja vidhi in hindi) (importance lord shiva pujan)

सावन के तीसरे सोमवार करें विशेष पूजा: ज्योतिषाचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री के मुताबिक, "सावन का तीसरे सोमवार को विशेष माना जाता है, इस दिन शिव जी की पूजा का विशेष महत्व होता है. सुबह 8:00 बजे से लेकर मध्य 2:00 बजे तक पूजन का विधान है. आज के दिन सभी नर-नारी, पुरुष श्रद्धालु स्नान करके पहले पूजन की व्यवस्था बना लें, विशेषकर फूल, बेलपत्र, फल, चना की दाल की व्यवस्था कर लें. इसके बाद शिवालय में या मिट्टी की मूर्ति बनाकर विधि विधान से पूजन करें, आज के दिन काली मिट्टी की मूर्ति बनाकर दूध, दही, गंगाजल, शहद और शक्कर से भगवान को स्नान कराएं. स्नान कराकर बेलपत्र, फूल और धतूरा का पत्ता और फूल, मदार का फूल विशेष रूप से चढ़ाएं. इससे भोलेनाथ खुश होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं."

सावन के तीसरे सोमवार के दिन जरूर करें ये तीन काम:

- पहला काम है काली मिट्टी की मूर्ति बनाकर, उसमें 101 शिवलिंग बनाकर विशेष रूप से पूजन करें.

- दूसरा ऐसे बेलपत्र लें जिसमें 3 पत्ते वाला बेलपत्र हो, तीनों में राम-राम लिख कर के शिव जी को चढ़ाएं और अपनी मनोकामना वहीं पर शिव जी के सामने समर्पित करें.

- तीसरा धतूरा का पत्ता और फूल शिव जी को चढ़ाने से धन में वृद्धि और धन का आगमन होता है, जीवन में सुख शांति होती है.

ये तीनों काम जो इस सावन के इस तीसरे सोमवार में श्रद्धालु करेंगे, उनके घर में बरकत होगी, नौकरी वालों की उन्नति होगी और व्यापार धंधा चलेगा. इसी के साथ विद्यार्थी के करियर में सुधार होगा और विशेष फलदाई रहेगा.