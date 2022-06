शहडोल। जिले के बुढार थाना अंतर्गत एक युवक युवती को शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा. इसके बाद युवती के शिकायत पर आरोपी भोलू कोल को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है.

लगातार देता रहा शादी का भरोसा : पुलिस के मुताबिक 8 जून को फरियादी ने बुढार थाने में उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि भोलू कोल नाम के व्यक्ति से उसकी पहचान लगभग 1 वर्ष पहले हुई थी. वह शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा. उसके बाद उसने शादी से इनकार कर दिया. युवती ने जब ये बात अपने परिजनों को बताने को बोली तो युवक ने कहा कि वह दोनों एक ही जाति के हैं और वह उससे शादी करेगा.

Bride Demand Dowry: जब दुल्हन ने दुल्हे से मांग लिया दहेज, बोली 5 लाख दो नहीं तो शादी नहीं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

युवक बाद में वादे से मुकर गया : जब युवती छह-सात महीने की प्रेग्नेंट हो गई और भोलू से शादी करने के लिए बोली तो उसने मना कर दिया. इसके बाद युवती ने उसे काफी मनाया लेकिन वह नहीं माना. परेशान होकर युवती ने थाना बुढार में इसकी शिकायत की. आरोपी भोलू कोल को गिरफ्तार कर लिया गया है. (Rape of girl in Shahdol) (Rape Continued on pretext marriage) (Girl pregnant young man retracted) (In Shahdol accused of raping arrested)