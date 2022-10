शहडोल। धनपुरी थाना क्षेत्र के बेम्होरी गांव के सैगिन टोला में सतना जिले से बिजली कंपनी के कर्मचारी लाइनमैन शेष नारायण मिश्रा, मोहनलाल पटेल, सुनील कुमार बिजली संबंधी सर्वे करने के लिए पहुंचे थे. ग्रामीण बिजली कंपनी के कर्मचारियों को बच्चा चोर समझ रहे थे.

ग्रामीणों को संदेह हुआ : ये लोग सर्वे कर रहे थे कि अचानक ग्रामीण वहां पहुंच गए और उनसे पूछताछ शुरू कर दी. जब सही जवाब नहीं मिला तो ग्रामीणों को शंका हुई. कुछ ग्रामीणों ने बच्चा गिरोह तो कुछ ने फ़र्ज़ी कर्मचारी समझ कर उन्हें बंधक बना लिया. इसके बाद ग्रामीणों ने खुद धनपुरी थाने की पुलिस को इस बात की सूचना दी. धनपुरी के थाना प्रभारी रत्नाम्भर शुक्ला मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश देकर कर्मचारियों को उनके कब्जे से छुड़ाया.

थाना प्रभारी ने ये बताया : इस मामले में धनपुरी थाना प्रभारी रत्नाम्भर शुक्ला का कहना है कि बिजली संबंधी सर्वे करने के लिए सतना से बिजली कंपनी के कर्मचारी और ठेकेदार के आदमी आए थे, जिन्हें ग्रामीणों ने फर्जी कर्मचारी समझ कर अपने कब्जे में ले रखा था. उनका कहना है कि इस दौरान बच्चा चोर गिरोह समझने जैसी कोई बात सामने नहीं आई. Employees hostage by villagers, Employees arrived from Satna, Survey in a village of Shahdol