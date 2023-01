शहडोल में भी कोहरे का कहर ठंड से कांप रहे लोग

शहडोल। शहडोल जिले में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है या यूं कहें कि हाड़कंपाने वाली ठंड पड़ रही है. नए साल की शुरुआत के साथ ही जिले में शीतलहर चल रही है. कोहरा गिर रहा है, आसमान में बादल छाए हुए हैं और दिन प्रतिदिन मौसम के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं. आज बुधवार के दिन सुबह से ही कोहरा गिर रहा है, जो दोपहर बाद भी छट नहीं पाया था. शाम तक सूर्यदेव ने दर्शन नहीं दिए थे, जिसके कारण लोग सारा दिन ठंड से ठिठुरते रहे. (People shivering with cold) (know what meteorologist has to say)

मौसम के बिगड़े हालातः शहडोल में सुबह से ही मौसम के हालात बिगड़े हुए थे. कोहरा भी लगातार गिरता रहा. कोहरे और बदली के कारण सूर्यदेव ने सारा दिन दर्शन नहीं दिए. कड़ाके की ठंड से लोग सुबह से लेकर रात तक ठिठुरते रहे. शीतलहर भी चल रही है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं. बच्चे हो या बुजुर्ग सभी को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. जिस तरह का मौसम बुधवार के दिन नजर आ रहा है. घने कोहरे की चादर सारी दिन बनी रही. तापमान में भी लगातार गिरावट आती जा रही है. (Bad weather conditions)

कब तक रहेगा ऐसा मौसमः नए साल की शुरुआत के साथ ही जिले में मौसम खराब है और दिन प्रति दिन मौसम और बिगड़ता जा रहा है. इसे लेकर मौसम वैज्ञानिक गुरप्रीत सिंह गांधी बताते हैं कि अभी इस कड़ाके की ठंड, कोहरा और शीतलहर से राहत मिलने वाली नहीं है.अगले कुछ और दिनों तक ऐसा ही माहौल रहने वाला है. गुरप्रीत सिंह गांधी के अनुसार उत्तर की ओर से आने वाली सर्द हवाओं की वजह से हमारे जिले में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है. अगर आज की बात की जाए तो अधिकतम तापमान 18. 2 और न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 4.1 रहा. कल की बात की जाए तो अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री के आसपास था. देखा जाए तो 21 डिग्री से सीधे 18 डिग्री तक अधिकतम तापमान पहुंच गया है. इसलिए हमें अभी कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है. अधिकतम तापमान में दो से 3 डिग्री की गिरावट आई है. इसी कारण आज ठंड का अहसास ज्यादा हो रहा है. अभी आने वाले 5 से 6 दिन में मौसम का पूर्वानुमान इसी तरह का है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान गिरता रहेगा हालांकि बारिश की संभावना नहीं है. (How long will this weather last)

किसान फसलों का रखें ध्यानः जिस तरह का मौसम है, बादल छाए हुए हैं, कोहरा गिर रहा है, शीतलहर चल रही है और तापमान लगातार गिरता जा रहा है. इसे देखते हुए कृषि वैज्ञानिक भी किसानों को सावधान रहने की बात कर रहे हैं. वह किसानों से फसलों का लगातार खयाल रखने की बात कर रहे हैं. वजह है तापमान के लगातार गिरने से फसलों पर पाला पड़ सकता है. ऐसे में फसलों में सिंचाई बराबर करते रहे. जिससे तापमान बराबर बना रहे. इसके अलावा कोहरा गिर रहा है बादल छाए हुए हैं जिससे पशुओं पर रोग भी लग सकते हैं. इसे देखते हुए वह पशुओं का भी विशेष ध्यान रखें और किसी भी तरह के रोग दिखे तो उसका उपचार करें. (Farmers take care of crops)