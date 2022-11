शहडोल। जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के दरसिला चौकी अंतर्गत एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. विगत 4 दिन से लापता एक किशोरी की semi naked अवस्था में शव मिला है. जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है. परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है, तो वहीं इस घटना के बाद नाराज परिजन और ग्रामीण शव को घटना स्थल पर रखकर विरोध-प्रदशर्न करने लगे हैं. (Shahdol dead body of minor girl found in well)

शिवपुरी में शराब के नशे में आरोपी दामाद ने किया था दादी सास से दुष्कर्म, पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा

जाने क्या है पूरा मामलाः दरअसल ये घटना जैतपुर थाना क्षेत्र के दरसिला चौकी अंतर्गत आती है. यहां एक 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा 13 नवंबर से लापता थी (girl was missing for 4 days). जिसके लापता होने की परिजनों ने चौकी में सूचना भी दी थी. परिजनों की सूचना पर ही पुलिस ने गुमशुदगी का मामला भी कायम किया था और नाबालिग की पड़ताल में जुट गई थी. इस घटना में नया मोड़ तब आया जब 16 नवंबर को मवेशी चरा रहे चरवाहे ने खेत में स्थित इंदिरा कुआं में लापता minor girl का अर्धनग्न पानी में तैरता शव देखा. इसकी सूचना पुलिस और परिजनों को दी गई. जानकारी लगते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उन्होंने उसे अपनी बच्ची के रूप में पहचान की.परिजनों ने हत्या की आशंका के साथ कुछ लोगों पर संदेह भी जाहिर किया है. (body of minor girl was semi naked condition)

परिजनों ने हत्या की आशंका जतायीः जैतपुर थाना और दरसिला चौकी की पुलिस मामले की जांच कर रही है. नाबालिग का शव मिलने के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है. लेकिन घटना का खुलासा नहीं हो पाया है. इस केस में धनपुरी एडीओपी अभिनव मिश्रा का कहना है कि लापता बच्ची का शव मिला है, पड़ताल की जा रही है. पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी. दूसरी ओर संदिग्ध अवस्था में बॉडी मिलने के बाद परिजन नाराज है. देर रात तक हंगामा करते रहे हैं. हत्या की आशंका पर एक आरोपी को पकड़ने की मांग पर भी अड़े रहे. (relatives created ruckus accusing murder)