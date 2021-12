शहडोल। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत शुक्रवार को पंचतत्व में विलीन हो गए, दिल्ली के बरार स्क्वेयर घाट पर रावत दंपति का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार (Shahdol Daughter madhulika rawat died in helicopter crash) किया गया, बेटियों ने मुखाग्नि दी, इस दौरान कई राज्यों के मंत्री और कई केंद्रीय मंत्री के अलावा बड़ी संख्या में तीनों सेनाओं के जवान और नागरिक के साथ ही गणमान्य लोग मौजूद रहे. इस हादसे से पूरा देश शोक में डूबा है, लोग अपने-अपने तरीके से से श्रद्धांजलि अर्पित (people of Shahdol tribute to bipin madhulika rawat) कर रहे हैं. मधुलिका रावत शहडोल जिले के सोहागपुर गढ़ी की रहने वाली थी, लिहाजा जिले के लोग विपिन रावत को जिले का दामाद मानते थे, जबकि मधुलिका को जिले की बेटी.

शहडोल के लोगों ने बेटी-दामाद को ऐसे दी श्रद्धांजलि

सुर्खियों में सीडीएस बिपिन-मधुलिका की शादी का कार्ड, आज दिल्ली में रावत दंपति का होगा अंतिम संस्कार

बाजारों में पसरा सन्नाटा, चौक पर दी श्रद्धांजलि

शहडोल जिला मुख्यालय पर व्यापारी संघ ने आवाहन किया था कि शुक्रवार को आधे दिन के लिए दुकानें बंद कर जिला मुख्यालय के मुख्य चौक गांधी चौक पर रावत दंपति को श्रद्धांजलि अर्पित किया जाएगा, शुक्रवार सुबह से ही दुकानें बंद रही और जिले के व्यापारी गांधी चौक पर एकत्र होकर देश के प्रथम सीडीएस बिपिन रावत और मधुलिका रावत की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.

सीडीएस जनरल बिपिन मधुलिका रावत की याद में कैंडल मार्च करते शहरवासी

दुकानों के शटर पर लगी रावत दंपति की फोटो

विपिन रावत और मधुलिका रावत की मौत के बाद शहडोल जिला भी पूरी तरह शोक में डूबा है, यहां हर दिन अपने अपने तरीके से लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, बीते गुरुवार को शहडोल जिले के सोहागपुर गढ़ी में सभी दुकानें बंद रहीं, साथ ही जिला मुख्यालय के कुछ दुकानों पर तो शटर गिराकर पोस्टर चिपका दिए गए थे, मधुलिका रावत और विपिन रावत की तस्वीरें चिपका दी गई थीं, साथ ही शाम को कुछ लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला और अभी भी लगातार अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से विपिन रावत और मधुलिका रावत को शृद्धाजंलि अर्पित कर अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं.