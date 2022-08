शहडोल। जिले के केशवाही चौकी अंतर्गत केशवाही क्षेत्र में विन विभाग के डिप्टी रेंजर ने आत्महत्या कर ली. केशवाही चौकी प्रभारी एलबी तिवारी ने बताया है कि क्षेत्र के ग्राम हथगला में डिप्टी रेंजर ने फांसी लगा ली है. कारण अज्ञात है. डिप्टी रेंजर द्वारा फांसी लगाकर जाने देने सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है.

पारिवारिक कारण हो सकता है : पुलिस के मुताबिक आनंद प्रताप सिंह वन विभाग में डिप्टी रेंजर के पद पर जैतपुर वन परिक्षेत्र में पदस्थ थे. बताया जा रहा है कि डिप्टी रेंजर पारिवारिक कारणों से कुछ दिनों से काफी परेशान चल रहे थे. इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी वजह से उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त की है.

Suicide In Bhopal : सीआईएसएफ कैंपस के हॉस्टल में रहने वाले जवान के बेटे ने फांसी लगाकर जान दी

कुछ माह बाद होना था रिटायर : फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है. हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत का कारण अभी अज्ञात है. डिप्टी रेंजर ने क्यों आत्महत्या की है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि डिप्टी रेंजर कुछ महीने बाद ही रिटायर होने वाले थे, उनकी उम्र 61 वर्ष बताई गई है. Deputy Ranger suicide Shahdol MP, Before retirement ranger suicide, Police said cause unknown