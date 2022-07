शहडोल। शहडोल जिले के धनपुरी नगरपालिका क्षेत्र में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हैं. प्रदेश की सबसे कमाऊ नगर पालिकाओं में से एक धनपुरी नगरपालिका में जहां इन दिनों नेता वोट के लिए घर-घर जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सीएम के आने के एक दिन आने से पहले ही एक वार्ड में बैनर लगा दिया गया है, जिसमें साफ लिखा है कि यहां राजनीतिक पार्टियों के लोग वोट मांगने के लिए ना आएं.

पहले पानी, नाली और इसके बाद वोट : धनपुरी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 16 हरिजन बस्ती है. यहां के लोगों ने अब मोर्चा खोल दिया है. नगर पालिका चुनाव से पहले हरिजन बस्ती के लोगों ने अपने वार्ड के एंट्री गेट के सामने ही एक बैनर लगा दिया है, जिसमें जिसमें चुनाव बहिष्कार को लेकर बड़े अक्षरों में लिखा गया है. बैनर में लिखा गया है कि पहले पानी, नाली और रोड उसके बाद वोट. कृपया करके कोई भी राजनीतिक पार्टियों के लोग यहां पर वोट मांगने ना आएं.

शहडोल जिले की धनपुरी में चुनाव बहिष्कार के बैनर

सड़कों की साफ-सफाई खुद करते हैं : लोगों का कहना है कि ऐसा विरोध प्रदर्शन इसलिए किया है, क्योंकि वार्ड की हालत बहुत खराब है. यहां ना तो वार्ड में सही सड़क है और ना साफ- सफाई है. जगह-जगह गंदगी का अंबार लगा रहता है. आलम यह है कि लोग वार्ड की खुद साफ सफाई करते हैं. यहां के लोगों ने सड़क और उसकी साफ सफाई के लिए धनपुरी नगर पालिका से लेकर शासन प्रशासन तक शिकायत की. गुहार भी लगाई है, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी और अब जब चुनाव का वक्त है तो मतदाता चुनाव से पहले अपनी वोट की ताकत दिखा रहा है.

बहिष्कार की घोषणा से प्रशासन में हड़कंप : इस प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन की नींद खुली और मौके पर पहुंचकर वार्ड के लोगों को समझाइश दी. गौरतलब है कि पहले ही धनपुरी नगरपालिका क्षेत्र अपनी राजनीतिक सरगर्मियां के चलते सुर्खियों में रही है. भाजपा के कुछ नेता टिकट बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे हैं. कुछ ने तो पार्टी भी छोड़ दी है. इसी उठापटक के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को धनपुरी नगरपालिका क्षेत्र में भाजपा प्रत्यशियों के पक्ष में जनसभा भी करने आ रहे हैं. (Election boycott in Dhanpuri Shahdol) (Banners of election boycott before CM visit) (Stir in administration due to boycott)