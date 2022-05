शहडोल। सड़कों पर तेज गति से दौड़ रहे भारी वाहन हादसों का सबब बन रहे हैं. ऐसा ही दर्दनाक हादसा उमरिया जिले में हो गया. पाली थाना अंतर्गत ग्राम परसौरा निवासी जगदेव सिंह जिसकी उम्र करीब 65 वर्ष बताई जा रही है, सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई है, इस हादसे में दादा की मौत हो गई है और पिता और पुत्री की हालत गंभीर बताई जा रही है.

बाइक से जा रहे तीनों : बताया जा रहा है कि दोपहिया वाहन जिसका नंबर एमपी54 एमसी 6057 में तीन लोग सवार थे. ये दादा, पुत्री और पिता अपने गांव परसौरा से मुख्यालय उमरिया की ओर आ रहे थे. दोपहिया जैसे ही जोहिला पुल के पहले ही मोड़ पर पहुंची वैसे ही विपरीत दिशा से आ रहा अनियंत्रित ट्रक एमपी 04 जीबी 0403 दोपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में दोपहिया वाहन अनियंत्रित हुई और हादसे का शिकार हो गई.

दो गंभीर घायल अस्पताल में : घटना के तुरंत बाद ही 12 वर्षीय पुत्री किरण सिंह समेत तीनों घायलों को पाली अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन दादा जगदेव सिंह की अस्पताल में ही मौत हो गई. गम्भीर रूप से घायल पिता-पुत्री का प्राथमिक उपचार पाली में कर शहडोल रेफर किया गया है. हादसे के बाद मौके पर पहुंच पुलिस ज़रूरी कार्रवाई कर दोनों वाहनों को कब्जे में लिया है,और हादसे के कारणों की तफ्तीश में जुट गई. (Accident in Umariya district) (Bike entered into a truck) (one death and two serious in a accident)