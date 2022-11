सिवनी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उद्घाटन किया. इस दौरान सीएम ने भाजपा कार्यालय के प्रथम तल का भी लोकार्पण किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद योजना का भी अवलोकन किया. यहां के प्रसिद्ध सीताफल को देखकर वह अभिभूत हुए. उत्तर भारत में इस फल को शरीफा के नाम से भी जाना जाता. (shivraj in seoni) (cm message to bjp yuva morcha) ( shivraj singh instructions to popularize jumbo sitaphal)

जम्बो सीताफल के गुण और आकार से खुश हुए शिवराजः सिवनी प्रवास में आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक जिला एक उत्पाद योजना अंतर्गत जिले में चयनित सिवनी जम्बो सीताफल का अवलोकन किया. सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन, विधायक दिनेश राय एवं विधायक राकेश पाल द्वारा मुख्यमंत्री चौहान को जिले में उत्पादित सीताफल के जम्बो आकार, विशिष्ट गुण तथा स्वाद आदि के संबंध में अवगत कराया गया. मुख्यमंत्री चौहान ने भी जम्बो सीताफल देखकर हर्ष व्यक्त किया. जिला प्रशासन को सीताफल उत्पाद की बेहतर मार्केटिंग कर देश-प्रदेश में "सिवनी जम्बो सीताफल" को लोकप्रिय बनाने के निर्देश दिेए.

शिवराज बोले-जल्दी आऊंगा सिवनीः सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे जल्द सिवनी आएंगे और विकास का रोडमैप बनाएंगे ताकि सिवनी की चारों विधानसभा भाजपा जीत सके. शिवराज ने इस दौरान वहां के स्थानीय नेताओं से विचार-विमर्श भी किया. पदाधिकारियों से कार्यकर्ताओं तक पहुंच बनाने और उनकी समस्याओं को सुनकर सुलझाने के लिए कहा है. इसके साथ ही केंद्र तथा प्रदेश सरकार की जन कल्याण योजनाओं की जानकारी प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचाने के निर्देश भी पदाधिकारियों और विधायकों को दिए हैं.