पेंच नदी में मिला बाघ का शव

जिले के वन विभाग को शनिवार की सुबह ग्राम कोना पिंडरई के पास स्थित पेंच नदी के समीप घाट पर एक बाघ जिसके पंजे कटे हुए है की सूचना मिली है सूचना पर छिंदवाडा जिले के चौरई वन परिक्षेत्र एवं सिवनी जिले की पेंच पार्क की टीम व दक्षिण सामान्य वनमंडल की टीम मौके पर पहुंची है।

विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह सूचना मिलने पर पेंच नेशनल पार्क की टीम , दक्षिण सामान्य वनमंडल के रूखड परिक्षेत्र की टीम व छिंदवाडा जिले के चौरई वन परिक्षेत्र की टीम कोडा पिडरई पहुंची है। सूचना के अनुसार पेंच नदी के समीप घाट पर एक बाघ का शव मिला है।

सूत्रों के अनुसार बाघ के एक पंजा कटा हुआ है अभी यह स्पष्ट नही हो पाया कि घटना स्थल पेंच पार्क का बफर क्षेत्र, दक्षिण सामान्य वनमंडल का रूखड क्षेत्र या छिंदवाडा जिले के चौरई वन परिक्षेत्र का क्षेत्र है। बाघ के शव मिलने पर शिकार की संभावना व्यक्त की जा रही है। फिलहाल इस मामले में वन विभाग जांच में जुटा है।Conclusion:

MP Tiger Deaths Record: मध्य प्रदेश बन रहा बाघों की क्रबगाह, नहीं थम रहा शिकार, छिन न जाए टाइगर स्टेट का दर्जा

3 साल में बांधवगढ़ में 2 दर्जन बाघ मरे: मध्यप्रदेश को बाघ स्टेट का दर्जा दिलाने में 124 बाघों के साथ बांधवगढ़ ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन पिछले तीन सालों में बांधवगढ़ ने अपने दो दर्जन से ज्यादा बाघ खो दिए. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लगातार हो रही बाघों की मौतों से मध्यप्रदेश को मिला बाघ स्टेट का दर्जा खतरे में पड़ सकता है. बांधवगढ़ में 2 साल के अंदर तीन बाघिन और तीन शावकों का शिकार हो गया. शहडोल संभाग के जंगलों में शिकारियों के फंदे में फंस कर 5 साल के अंदर 10 से ज्यादा बाघों की जान चली गई. अकेले उमरिया जिले में खेतों में फैलाए गए करंट की वजह से दो साल में 7 से ज्यादा तेंदुए मौत का शिकार हो गए.

NTCA की रिपोर्ट

NTCA की रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि मध्य प्रदेश में 2012 और 2020 के बीच कुल 202 बाघों के (tigers death in MP) मरने की सूचना है. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों में कहा गया है कि राज्य में इस साल जनवरी से दिसंबर के बीच अब तक 38 बाघों की मौत हुई है. मध्य प्रदेश ने 2018 की जनगणना (tiger census 2018) में 526 बाघों का घर (number of tigers in MP india 526) होने के कारण टाइगर स्टेट (Madhya pradesh is tiger state) का टैग हासिल कर लिया था, जो कर्नाटक (tigers in Karnataka) से दो अधिक है.

