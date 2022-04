सीहोर। नसरुल्लागंज में विधायक कप के समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए. इस मौके पर उन्होंने कहा कि शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए खेल बहुत आवश्यक है. लेकिन खेल के साथ ही पढ़ाई भी बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा, खेल में जीत और हार से ज्यादा अहम है खेल भावना. सीएम ने घोषणा की, खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाएगा. उन्होंने विधायक कप प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी 32 टीमों को 25-25 हजार रुपए का पुरस्कार देने का ऐलान किया. मुख्यमंत्री चौहान तथा उनकी पत्नी साधना सिंह ने बालिकाओं का फाइनल मैच देखा और उनका उत्साहवर्धन किया.

नसरुल्लागंज में विधायक कप प्रतियोगिता का हुआ समापन

2 जून से आयोजित होंगी प्रतियोगिताएं : बुधनी विधानसभा क्षेत्र में आगामी 2 जून से क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी. यह प्रतियोगिताएं बुधनी विधानसभा के सभी मंडलों में आयोजित होगी. सीएम शिवराज ने नसरुल्लागंज के ग्राम मंडी की कावेरी ढीमर (Kaveri Dhimar) का उल्लेख करते हुए कहा कि नसरूल्लागंज की बेटी ने पूरी दुनिया में देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है. गत दिनों कावेरी को मुख्यमंत्री चौहान ने 11 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया था.

उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे छात्र: मुख्यमंत्री चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने बच्चों से कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रतिभावान छात्र उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहेंग. उनके मेडिकल, आईआईटी तथा आईआईएम जैसे संस्थानों में एडमिशन लेने पर उनकी पूरी फीस प्रदेश सरकार भरेगी. मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि नसरुल्लागंज का नाम बदलकर भेरूंदा करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है.

सीएम ने की सभी टीमों को 25-25 हजार रुपये पुरस्कार देने की घोषणा

विजेताओं को पुरस्कार: नसरूल्लागंज में आयोजित खो-खो कबड्डी विधायक कप प्रतियोगिता में बालक तथा बालिका वर्ग की 16-16 टीमों ने भाग लिया. प्रतियोगिता में नसरुल्लागंज की चारों टीमें विजेता रहीं. विजेता टीमों को 50-50 हजार रुपये तथा उपविजेता टीम को 25 हजार रुपये पुरस्कार दिया गया. साथ ही खो-खो में स्टार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आयुषी यादव एवं स्वतंत्र विश्वकर्मा तथा कबड्डी में प्राची यादव एवं निखिल सरस्वाल स्टार ऑफ द टूर्नामेंट रहे.

प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम शिवराज

खिलाड़ियों को दी किट: नसरूल्लागंज में आयोजित कबड्डी खो-खो की विधायक कप प्रतियोगिता में बालक एवं बालिका वर्ग की टीमों के 450 खिलाड़ियों को शूज, किट, कबड्डी मेट, खो-खो मेट, फर्स्ट एड बॉक्स एवं अन्य सामग्री खेल विभाग की ओर से दी गई. (vidhayak Cup Competition in Nasrullaganj) (25-25 thousand prizes to all teams) (sports is necessary for physical development) (Kho Kho and Kabaddi competition in Nasrullaganj)