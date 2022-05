सीहोर। जिले के ग्राम चंदेरी में पानी का भीषण संकट है. 5000 की आबादी वाले गांव में 15 ही हैंडपंप हैं. गांव से दूर जाकर महिलाएं पैदल चलकर कुएं से पानी ला रही हैं. रात- रात भर बिजली नहीं रहती है. इसलिए लोग सो नहीं पा रहे हैं और दिनभर पानी के इंतजाम में लगे रहते हैं. दिन में महिलाएं कड़ी धूप में इस 44 डिग्री के तापमान में गांव से पैदल जाकर 3 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं.

सीहोर के गांवों में भीषण पेयजल संकट

चंदेरी गांव में न पानी और न बिजली : सीहोर जिले के किसान व समाजसेवी एमएस मेवाड़ा ने सरकार से तत्काल व्यवस्था सुधारने एवं बिजली कटौती को बंद करने की मांग की है. चंदेरी जैसे कई गांव जिले में मौजूद हैं जहां पानी संकट है. किसान, बच्चे, बुजुर्ग, महिला सभी परेशान हैं. ना पानी है और ना बिजली है. कई बार जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया जा चुका है.ग्रामीणों ने जुलूस निकालकर विद्युत मंडल का विरोध प्रदर्शन किया था.

कई बार हो चुका है प्रदर्शन : ग्राम चंदेरी की महिलाओं ने सीएम का गीत गाकर अपने ग्राम चंदेरी में बिजली सप्लाई देने एवं पानी की व्यवस्था कराने की मांग की थी. फिर भी आज तक गांव में ना बिजली की व्यवस्था हो पाई है, ना पानी की.

(Severe drinking water crisis in villages) (water crisis in villages of Sehore) (Sehore home district of CM Shivraj)