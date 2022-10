सीहोर। सच से सामना जी हां, आपने अब तक मनुष्य को तो पेशी पर जाते हुए देखा और सुना होगा. मगर हम आपको आज ऐसे सच से रूबरू करा रहे हैं जो आपने न कभी देखा और न सुना होगा. मध्यप्रदेश के सीहोर के ग्राम रसुलड़िया परिहार जहां पर अदलात तो लगती है, मगर इंसानों की नहीं बल्कि नागों की. यहां नाग खुद मानव शरीर में आकर बताते हैं की उन्होंने उसे क्यों डसा था. (sehore snakes came to court) (sehore snake court ) (story madhya pradesh sehore snakes came to court) (snake adalat next day of diwali)

पेशी में पहुंचते हैं सांप: अंधविश्वास कितना हावी है इसका जीता जागता प्रमाण प्रदेश की राजधानी भोपाल के सीहोर जिले से मात्र 15 किलोमीटर दूर दीपावली के दूसरे दिन पडवा पर देखने को मिलता है. यहां ऐसा सच देखने को मिला, जिसे देख कोई भी दातों तले अंगुली दबा ले. नजारा काफी चैंकाने वाला था. लसूडिय़ा परिहार में स्थित राम मंदिर में दीपावली के दूसरे दिन सांपों की अदालत लगाई गई. इस अदालत में पिछले एक साल में लोगों को सांप के काटने के कारण को जानने के लिए आयोजन किया जाता है. हनुमानजी की मड़िया के सामने लगी सांपों की पेशी के दौरान हजारों लोग यह जानने पहुंचे थे कि आखिर उन्हें सांप ने क्यों काटा. कारण जानने के लिए कांडी की धुन पर भरनी गाकर इन्हें पेशी पर बुलाया गया. इस दौरान पेशी में पहुंचे सांपों ने शरीर में आकर काटने का कारण बताया. ये आस्था या अंधविश्वास की प्रथा 500 वर्षो से चली आ रही है.

सालों से चली आ रही परंपरा: मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु ने बताया कि मंत्रोच्चार से उपचार होता है, पीड़ित की बीमारी ठीक हो जाती है. उसने कहा कि हम कई सालो से देखते आ रहे हैं, जिसको भी सांप काट लेता है उसका इलाज किया जाता है. वहीं मंदिर के पुजारी छोटू महाराज ने बताया कि श्रद्धालुओं की परेशानी के लिए ये मेला लगता है. यह परंपरा सालों से चली आ रही है. जिसको सांप ने काटा है, उस पीड़ित में सांप की आत्मा आती है और बताती है क्यों काटा. यह सालों से चला आ रहा है. लाखों श्रद्धालुओं ने इसका लाभ लिया है.