सीहोर। जिले एक तरफ जहां सीएम शिवराज जहां भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने और उन्हें सख्त सजा देने के तमाम वादे करते रहते हैं. वहीं दूसरी तरफ सीएम के ही विधानसभा क्षेत्र में जमीन विवाद का मामला सामने आया है, खास बात यह है कि यह आरोप किसी और नहीं बल्कि बीजेपी के ही जिला अध्यक्ष पर लगाया गया है. जी हां बीजेपी जिला अध्यक्ष पर मृतक व्यक्ति की जमीन हड़पने के आरोप लगाए गए हैं. पीड़ित परिवार कमिश्नर, कलेक्टर और तहसीलदार सहित सभी जगह न्याय की गुहार लगा चुका है, लेकिन परिवार का आरोप है कि किसी ने हमारी फरियाद नहीं सुनी है. लिहाजा परेशान फरियादी ने अब इच्छामृत्यु की मांग की है और राज्यपाल के नाम अनुमति को लेकर आवेदन लिखा है. sehore news, land dispute case in sehore, complainant demanded euthanasia from the governor

जमीन विवाद का मामला: दरहसल मामला सीएम शिवराज सिंह चौहान के बुधनी विधानसभा क्षेत्र का है. जहां विधानसभा क्षेत्र के गोपालपुर गांव में भाजपा के जिला अध्यक्ष रवि मालवीय रहते हैं. आवेदन में कहा गया है कि 2005 में रवि मालवीय के परिवार ने गांव के ही रहने वाले दिनेश शर्मा और राकेश शर्मा से 5 एकड़ जमीन खरीदी. दिनेश और राकेश दोनों सगे भाई थे. दोनों के पास 10 एकड़ जमीन थी. जिसमें से दोनों भाइयों ने 5 एकड़ जमीन रवि मालवीय के परिवार को बेच दी. पीड़ित परिवार के मुताबिक इसके बाद दोनों भाइयों के पास 5 एकड़ जमीन बची. वर्ष 2006 में भाइयों में विवाद हुआ और राकेश ने अपने भाई दिनेश की हत्या कर दी. राकेश जेल गया और जेल से आने के बाद उसकी भी मौत हो गई.

Vidisha Rai Dance Video: पीएम प्रोग्राम के लाइव प्रसारण के बाद लगे ठुमके, सरकारी स्कूल में हुए राई नृत्य का वीडियो वायरल

बीजेपी जिला अध्यक्ष पर आरोप: पीड़ित परिवार का आरोप है कि राकेश और दिनेश की मौत के बाद उनकी 5 एकड़ जमीन पर मौका देखकर रवि मालवीय ने कब्जा कर लिया. साल 2006 से ही रवि मालवीय ने इस 5 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में ले लिया और इस जमीन में से ही भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मालवीय ने कुछ जमीन अस्पताल बनाने के लिए दान कर दी. जहां अब शासकीय अस्पताल बन चुका है. जिसका मुआवजा भी आज तक परिवार को नहीं मिला है. बाकी बची जमीन अभी भी रवि मालवीय व उसके परिवार के कब्जे में है. आवेदन में उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है. न्याय की सरकार है. जिसके चलते वे सीएम शिवराज से दोषी को सजा दिलवाने की मांग करता हूं. अब मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हो चुका हूं और मुझे अब न्याय की संभावना नहीं लग रही. इसलिए इच्छामृत्यु की अनुमति चाहता हूं. उन्होंने कहा कि राज्यपाल से निवेदन है कि ऐसी परिस्थिति में मुझे इच्छामृत्यु की अनुमति प्रदान करें. जब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी जिलाध्यक्ष रवि मालवीय से बातचीत की तो उनका कहना है यह सब आरोप गलत है. मेरे पास किसी की भी एक इंच जमीन नही हैं. अस्पताल भी शासन का है, शासन ने बनाया है.

कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना: वहीं मामले में कांग्रेस ने सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों का सरदार ही यहां रहता है. तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बुधनी विधानसभा क्षेत्र में ही होगा. आने वाले चुनाव में जनता बीजेपी को जरूर जवाब देगी. ( sehore news) (land dispute case in sehore) (complainant demanded euthanasia from governor) (bjp district president accused of occupying land)